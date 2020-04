Svidande mångmiljonförluster när Storsjöcupen och Yran ställer in – hotellägare: ”Avbokningar haglar åter in”

Under fyra marsdagar forsade avbokningarna in till Hotell Zäta efter coronautbrottet och hotellet förlorade intäkter på en halv miljon kronor. Den här veckan kom följande käftsmäll i form av beskedet att både Storsjöcupen och Storsjöyran ställs in.

– Det här är ett jätteavbräck och ett enormt bekymmer. Nu haglar avbokningarna åter in, säger hotellägare Stefan Nerpin.

För Hotell Zäta är Storsjöcupen och Storsjöyran årets två viktigaste veckor. Situationen försvåras av att hotellet redan förlorat 90 procent av intäkterna sedan coronautbrottet.

– Det här är intäkter som bara försvinner och aldrig kommer igen, säger Stefan Nerpin.

På Hotell gamla teatern framställer hotellchef Camilla Hassberg de två inställda evenemangsveckorna som en katastrof för besöksnäringen i Östersund.

– Det här är så sorgligt! Det är så illa att jag inte ens kan sätta ord på det, säger hon.

Förutom att de två evenemangsveckorna betyder full beläggning, så är det även full ruljans på hotellet med event och möten.

– Nu måste vi göra en likviditetsanalys och tänka igenom hur vi ska överleva, säger Camilla Hassberg.

På Hotell Clarion är hotelldirektör Nicki Eby både ledsen och bekymrad.

– De här eventen betyder väldigt mycket för hela Östersund. Att de ställs in påverkar oss rejält, säger hon.

Storsjöcupen och Storsjöyran är de två största återkommande evenemangen i Östersund. I fjol lockade Storsjöcupen drygt 24 000 personer till regionen och tillsammans spenderade de 82 miljoner kronor. Enligt en undersökning från 2017 genererar Storsjöyran årligen över 90 miljoner kronor till den lokala ekonomin.

För aktivitetscentret Multi challenge och det tillhörande vandrarhemmet Gästen är Storsjöcupveckan årets i särklass viktigaste intäktsvecka.

– Det här är ett stort inkomstbortfall som är svårt att fylla med något annat, säger ägare Dennis Blom.

I spåren av coronautbrottet är företagets tolv anställda korttidspermitterade, medan de åtta timanställda är helt utan jobb. Dennis Bloms förhoppning är att fastighetsägaren sänker hyran.

– Det finns inte på kartan att vi kan betala dubbla hyror i höst. Utan Storsjöcupen blir den ekonomiska biten ännu tyngre att få ihop, säger han.

Hos Hotell Zäta står majoriteten av de 32 hotellrummen tomma. Efter coronautbrottet har nittio procent av intäkterna försvunnit och enligt ägare Stefan Nerpin behövs ett direkt stöd för att hotellet ska klara sig genom krisen.

– När resandet är stängt har vi ingenting att sälja. Medan större hotell kan sälja middagar, spabesök och även locka en del länsbor, så har vi ingen lokal marknad alls, säger Stefan Nerpin.

Nu efterlyser han krafttag från både kommun och näringsliv.

– Vi måste snabbt få till anledningar så att människor reser till Östersund trots att inte Storsjöcupen och Storsjöyran ordnas, säger Stefan Nerpin.