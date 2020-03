SVT:s Auktionssommar från Böle-Hoo det mest populära avsnittet någonsin – över en miljon tittare: ”Hurraaa för oss”

I tisdags, 3 mars, sändes SVT:s publiksuccé Auktionssommar från Ragunda. Programmet spelades in under en välbesökt och solig auktionsdag vid Böle-Hoos bygdegård utanför Hammarstrand. ÖP var på plats under inspelningen och prylar klubbades ut i ett rasande högt tempo inför tv-kamerorna.

– Det bara väller in folk här. Det kommer att bli rekord och all time high, sa auktionisten Per Bergwall innan auktionen i somras drog igång.

Och det var inte bara där det skulle slås rekord. Även antalet tittare som följde programmet hemma i tv-sofforna i tisdags skulle visa sig bli all time high – med över en miljon tittare.

Så här skriver Emma Bengtsson vid SVT:s pressdesk om programmet i ett mejl till ÖP:

"Vi har kollat på siffrorna nu och det stämmer. Avsnitt 7 av säsong 4 (från Böle-Hoo) slog publikrekord i BC för Auktionssommars alla säsonger, vilket självklart är superkul!", skriver hon.

Även programledaren Sofia Rågenklint uppmärksammade succén på sin egen Instagram:

"Nytt publikrekord för Auktionssommar!! Över 1.2 miljoner tittare igår! Hurraaa för oss och tack alla ni som tittar på programmet!".