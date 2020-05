Systerskapet som kokar jämtländska och västerbottniska rötter till musikalisk magi: Hör Långbacka/Bådagårds sång till ÖP:s läsare

”Skickligt och ursnyggt”, skriver DN.

”Går inte att motstå”, skriver Värmlands Folkblad.

”Knöligt namn – sagolik musik”, skriver Upsala Nya Tidning.

Duon Långbacka/Bådagårds blandning av folkmusik, pop och americana går helt klart hem hos recensenterna, även om det knöliga namnet kanske inte gör det.

Men för Maja Långbacka och Matilda Bådagård är namnet på duon nästan lika viktigt som musiken de skapar tillsammans. I det döljer sig nämligen bådas deras ursprung, deras identiteter och de djupa musikaliska källor som de tillsammans öser sina kritikerrosade skapelser ur.

För ens identitet behöver ju inte nödvändigtvis vara sprungen ur platsen man växt upp på. Matilda Bådagård växte upp i Uppsala, men efternamnet hon lystrar till kommer från familjens stamgård i jämtländska Persåsen, och det musikaliska arv hon bär med sig kommer från generationer av jämtländska musiker i hennes släkt.

– Jag har aldrig varit folkbokförd i Jämtland men jag har ändå aldrig varit något annat än jämtlänning, med all släkt jag har där och all den tid jag har spenderat i Ås på lov och semestrar och förstås alla spelningar jag har gjort, säger hon.

Med utgångspunkt i den musik hon ärvt hemifrån och fiolen som huvudsakliga instrument har Matilda Bådagård utforskat många olika genrer genom åren. Men det var när hon började samarbeta med Maja Långbacka – en Uppsalabo med efternamn och identitet ärvda från sin släkts stamgård i Västerbotten – som något alldeles extraordinärt började hända.

För båda upplevde de sig höra hemma någon helt annanstans än där de växt upp och det var en känsla som de bestämde sig för att utforska tillsammans, med musikens hjälp.

– Först tänkte vi att vi skulle backa varandra i ett varsitt soloprojekt, men när vi började spela tillsammans... ja jag kan inte förklara det på något annat vis än att det kändes som magi, säger Matilda Bådagård.

Det ledde till den kritikerrosade debutskivan ”Wake us up” för snart två år sedan, och nu till uppföljaren ”Every little whisper turns into a roar”. Suggestiv musik i vilken de rör sig i gränslanden mellan folkmusik, pop och americana, med sina röster och minimalistiska fiolbaserade arrangemang som grund.

Exklusivt för ÖP:s läsare: här kan ni se och höra Långbacka/Bådagård sjunga sången ”Wish” från sin nya skiva ”Every little whisper turns into a roar”:

Men även om de musikaliska uttrycken varierar på skivan så är frågeställningen de bygger allt på fortfarande den som en gång förde dem samman, förklarar Maja Långbacka.

– Vi känner båda en stor vördnad för traditioner, men vem har egentligen rätt till en viss identitet eller tradition och hur ska man förhålla sig till det. Det är sådana frågor vi ställer oss på den nya skivan och genom att behålla det ”knöliga” namnet Långbacka/Bådagård har vi alltid en inkörsport till att prata om de rötter vi själva är så stolta över, säger hon.

Arbetet med ”Every whisper turns into a roar”, och sin skapandeprocess rent generellt, beskriver de som snabb, intensiv och enkel, utan missförstånd eller krusiduller. Där Matilda med sin mer jazziga bakgrund är den som vill experimentera och klassiskt skolade Maja är den som vill hålla det stramt, men där de alltid litar på varandras fingertoppskänsla.

– Att vi båda är erfarna kvinnliga musiker underlättar, för det är viktigt med starkt systerskap i studion. Det är fortfarande en mansdominerad värld där här och vanligt att tjejer inte vågar tro på sig själva och köra sin grej, säger Matilda Bådagård.

Det starka känslan för systerskap har de även tagit med sig utanför studion, som öppningsakt för Me too-rörelsens stora manifestation på Norrmalmstorg i Stockholm 2018 och på de många turnestopp, skolbesök och tv-spelningar som följde på debutskivan.

Nu när den andra skivan har kommit är i princip alla inbokade spelningar inställda eller framskjutna på grund av pandemin. Men att det fanns en sådan risk var de väl medvetna om när de bestämde sig för att släppa den så sent som i april.

– Vi förde långa diskussioner om hur vi skulle göra, där vi ställde oss frågan om det här verkligen är rätt läge att framhäva sig själv, säger Matilda Bådagård.

– Det vi kom fram till var att om det är något vi faktiskt kan bidra med i allt det här så är det ju faktiskt att släppa ny musik, säger Maja Långbacka.