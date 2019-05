Ta vara på den fenomenala femte årstiden

Ansikten brynta av solens starka strålar. Bländande skimmeryta på sockrig sorbetsnö. Läppar lätt svedda. Hud som luktar svagt parfymerat av solskyddsfaktor. En period som inte längre präglas av typiskt vinterväder, men inte heller kommit att visa upp ett typiskt vårväder. Längre dagar, behagligare temperaturer och en tid som lämpar sig för solgropshäng och njutförsåkning.

Vårvintern. Fjällens femte årstid. Brytningstiden mellan vinter och vår när snön ligger kvar och man kan njuta av varmare dagar. Trivas i en uppvärmd Baden baden-stol. Lapa sol mot en stugvägg till ljudet av fågelkvitter, ta skotern upp på kalfjället och äta ostsmörgås i en soldränkt snösluttning, höra smält snö droppa från taket och åka turskidor till en avlägsen våffelstuga. Vårvintern i fjällen är för många den bästa tiden på hela året. Den period som gör att man står ut med både mörker och kyla. Ett skede som inte liknar något annat.

– Vi har ju ingen egentlig vår här, istället har vi den unika årstiden vårvinter som bär med sig så många och stora kontraster, säger Stina Stein, turistinformatör på Visit Östersund.

Stina delar gärna med sig av sina smultronställen till turister.

– Jag vill att besökare ska få ta del av, och uppleva, den speciella vårvintern.

Vårvinter bör ses som en lokal benämning på ett fenomenet som infinner sig precis innan våren gjort entré till fullo och ett begrepp som inte används inom klimatläran.

– Nej, det är ingen meteorologisk definition. Vi meteorologer använder oss av vår, sommar, höst och vinter. Jag skulle säga att vårvinter är ett uttryck som används i landets mellersta och norra delar, just för att snön ligger kvar samtidigt som dagarna är soliga, varma och långa, säger Lovisa Andersson, meteorolog på SMHI.

När kan man börja säga att det är vår på riktigt?

– Definitionen meteorologisk vår är när dygnsmedeltemperaturen har legat på över noll grader, sju dygn i sträck – då säger man att våren kom den första av de sju dagarna, förklarar Lovisa Andersson vidare.

I Östersund skiner solen. Det är bara en dryg månad sedan skidskytte-VM ägde rum i staden som då var insvept i snö. Nere i Badhusparken invid Storsjöns strand kämpar sig några tappra snöhögar kvar. Den sista isen ligger som fastlimmad intill landremsan och i kulisserna syns Gustavsbergsbacken på Frösön – fortfarande täckt i vitt.

I parken hörs barnlek och fågelkvitter. Joggare samsas med barnvagnsflanörer. Folk har köpt med sig lunch som intas på torra träbänkar.

– Det som kännetecknar vårvintern för mig är sol, grill och att man njuter av att vara ute, säger Emma Johansson, som inväntar att glödbädden på den publika grillen ska bli lagom varm att lägga korven på.

Cyklister rullar sakta förbi vilstolarna som står placerade utmed strandkanten och som befolkas av solglasögonprydda livsnjutare.

– Man får passa på att sitta här, alternativt att gräva ner sig i en snödriva, säger Åsa Andersson som har tagit med sig en stol ut på isen.

– Sådana här dagar finns det hopp om livet, fortsätter hon och lutar sig tillbaka och blundar.

Snön har under vårvintern en tendens att minska fuktigheten eftersom lägre nattemperatur och delvis istäckta sjöar minskar avdunstningen – något som ger soligare väder i vårvinterzoner, jämfört med platser längre söderut i landet.

"Även om det är varmt i solen, är det fortfarande kallt i skuggan då marken är nedkyld. Det kan därför vara bra att fortsätta använda vinterkläder. Galonbyxor eller overall kan vara bra när tjälen släpper och marken blir lerig...", står det att läsa om vårvintern på nätencyklopedin Wikipedia.

Det råder munderingsambivalens. Under den här splittrade perioden skådas människor iklädda allt från tunna dunjackor, fleecetröjor och mössor till tunna t-shirts, linnen, sneakers och till och med shorts. Det går så sakteliga mot sommar och säsongen kommer att förvandlas ånyo. Och så rullar det på. Om ett år väntar en ny vårvinter och förhoppningsvis varma dagar som skapar samma kluvenhet inför hur man ska klä sig som i år. Kanske bör ordspråket "Man ska svettas in sommaren och frysa in vintern" omfamnas?