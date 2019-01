Från Big Brother till musikproducent – Annica Englund i nytt projekt: "Allt har gått sjukt fort"

Annica Englund från Tandsbyn var parfymerianställd i Östersund när hon blev känd genom dokusåpan "Big brother". Men det var 2012. Nu har det hunnit gå några år. Idag är hon entreprenör och driver blogg och instagram med fokus på hälsa och skönhet.

Snart är hon också förband åt den australiensiska DJ:n Will Sparks som spelar på flera platser i Sverige i februari. I sommar gör han ett gästspel på den stora housefestivalen Summerburst i Stockholm. Innan dess hoppas också Annica hunnit släppa egen musik till publiken.

– Jag har alltid tyckt om musik. När jag var liten spelade jag cello i skolan och när jag blev äldre så blev det piano i några år. Jag spelade på våra skol- och julavslutningar och jag sjöng även några gånger men var kanske inte riktigt så vass på den fronten.

Efter en dipp med ångest förra året, som hindrade Annica från att arbeta, började hon och en kompis leka med musik i en väns studio. Timmarna rann förbi.

– Jag hade hur kul som helst, och var det här något som fick mig att må bättre så skulle jag absolut fortsätta med det. Plus att jag insåg att jag lärde mig otroligt snabbt så det var liksom min grej. På slutet har jag inte fått känna mig så kreativ när det kommer till sociala medier men när det kommer till musiken så får jag göra det, jag får min personliga utveckling vilket är så viktigt för oss människor och det är ju så himla roligt att skapa!

I vår hoppas Annica, som också tar sitt tilltalsnamn som artistnamn, kunna ge följarna ny musik. Hennes trogna publik i de sociala kanalerna har länge uppskattat Annicas musiksmak, så Englund tror att också hennes följare kommer bli lyssnare.

– Alltid när jag har spelat upp musik i mina kanaler som jag tycker är bra så har jag alltid fått massa mejl och direktmeddelanden där folk frågar vad det är för låt och vill lägga till den i sina listor. Så jag känner att många kommer att tycka om det som jag producerar, jag tror verkligen på mig själv, känner att jag är på rätt spår och vet att många kommer tycka att det är en spännande resa.

Du började satsa i november på din musikkarriär, hur känns det att vara förband till Will Sparks redan i februari?

– Allt har gått sjukt fort, alltså verkligen ovanligt fort men det är för att jag jobbat så himla hårt och byggt upp ett bra nätverk som jag verkligen kan nyttja. Hade jag inte haft det jobb som jag har idag hade det varit väldigt svårt för mig att kunna få dessa möjligheter men jag vill ändå att folk ska förstå att alla kan bara man kämpar. Jag är ju liksom uppvuxen i en liten by men har kämpat mig till där jag är idag och genom mitt nätverk har jag fått sjuka möjligheter som till exempel att vara Will Sparks "warm up"-DJ när han kommer till Sverige nu i februari. Det är helt galet! Men jag har ju också fått köra warm up för R3hab och Vigiland under december då jag spelade på The Harbor. Jag känner verkligen att jag hittat rätt annars hade det inte gått så pass bra som det gör.

Hur låter din musik?

– Den jag producerar är mer inriktad på tropisk house, den ska vara radiovänlig då jag självklart vill att musiken ska strömma i allas högtalare när de kör bil. Sköna och glada melodier som väcker känslor.

Kommer du sjunga?

– I wish! Men nej, det överlåter jag till någon mer professionell. Jag kommer endast att ägna mig åt själva produktionen och sedan kommer jag samarbeta med sångare och låtskrivare.

När får vi höra dina första egna låtar?

– Om nu allt går enligt plan så släpps första låten i vår. Jag ska faktiskt på ett väldigt viktigt möte idag där vi kommer att sätta en plan så allt bara går smidigt och som det ska. Spikrakt upp!

Vad vill du berätta med musiken?

– Jag själv lyssnar dagligen på musik. Mår jag bra lyssnar jag, mår jag dåligt lyssnar jag, behöver jag bearbeta något så lyssnar jag. För många av oss spelar musiken en stor roll och det här var verkligen så tydligt när Avicii gick bort för så många minnen som jag har till hans låtar. Det kändes som att en del av mig försvann. Jag vill att min musik ska betyda något för människor och jag vill sprida glädje så det hoppas jag att jag kan leverera!