Tänndalen öppnar backen på onsdag: ”Kört snö varenda natt med minusgrader”

Med onsdag som premiär för alpin skidåkning blir Tänndalen och backen i Hamra först ut i Härjedalen för årets säsong, att erbjuda utförsåkning. Och intresset verkar vara stort.

– Vi har redan flera träningsgrupper bokade, både i veckan men framförallt över helgen, säger Rasmus Bent, anläggningschef i Tänndalen.

– Och man ser ju också att många stugägare är på plats för att se över sina stugor. Det lyser i var och vartannat fönster här på kvällarna.

Natursnön räcker inte, utan det är konstsnö som gäller. Under några kalla nätter har snökanonerna gått för fullt. Som mest tillverkas 500 kubikmeter snö per timme.

– Vi har så att det räcker till ett lager på cirka 50 till 60 centimeter när vi pistat ut snön. Så nu är det full fart i backen, vi gör iordning liftarna och pistmaskinerna går. Det ser ut som en myrstack, säger Rasmus Bent.

Under höstlovet blir det öppet för både privatpersoner som vill åka och för träningsgrupper från onsdag till söndag. Sedan håller Tänndalen öppet för träningsgrupper under veckorna och för alla under helgerna, fram till den 17 december. Därefter ska alla liftar vara öppna under säsongen som sträcker sig till början av maj.

Den här veckan ser inte ut att bjuda på något kallväder men konstnön klarar både plusgrader och regn.

– Det ser lovande ut och liftgubbarna är optimistiska. Nu kör vi igång, säger Rasmus Bent.