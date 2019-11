Teknisk utrustning stulen från Bergs kommun

En polisanmälan angående stöld utan inbrott har nu kommit in till polisen i Jämtlands län. I polisanmälan så står det att en okänd person under den tidigare nämnda tidsperioden har tagit sig in i lokalerna och stulit en tv, en dator, en mobil och en kamerautrustning. Hur den okända personen tagit sig in i lokalen där sakerna fanns är oklart. En brottsplatsundersökning ska genomföras av polisen. Det finns inget uppskattat värde på den stulna egendomen.