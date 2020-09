Terese renovering av gamla skolan i Bomsund exploderar i färg: ”Det ska bli vårt eget Disneyland”

Här har hon tillsammans med blivande maken Karl Baker köpt den gamla skolan i Bomsund. Älvhöjden, som huset också kallas, var tills nyligen ett HVB-hem. Nu renoveras och målas det för fullt. Här ska Terese bygga sin färgsprakande dröm.

I sommar har hon dammsugit Blocket, Facebook marketplace, auktionssajter och loppisar i närområdet. Ett 550 kvadratmeter stort hus ska fyllas med möbler, pynt och färg och förvandlas till hennes kreativa dröm.

Utsidan på Älvhöjden har gått från ljust gul och vanlig till ett Villa villekulla i lila och grönt i pastell. Under nya namnet ”River heights house” hoppas Terese och Karl locka både internationella och inhemska gäster till huset, som ska bli Bed and breakfast.

På några få sommarveckor har flera rum förvandlats i Terese färgglada och smått morbida stil. Viktorianska mörka möbler från England verkar matcha perfekt med den jämtländska snickarstilen. En orgel från grannbyn och ett spegelskåp från 1800-talets England har tagit plats och harmonierar perfekt i ett knallturkost rum.

– Jag har en excentrisk stil. Det är färgglatt och gulligt, men med en mörk otäck underton, berättar Terese Eriksson.

Själv har hon än så länge inrett ett franskt rum med art deco-tapeter som ska heta ”Amelie”, från storfilmen om den parisiska och kufiga kvinnan med samma namn. Sängen med mörk rottingram är basen som Terese grundat inredningen på. Här bor nu franska flickor, nätta speglar och porslinshundar.

Ett annat rum blir ”Nadjas”. Efter en kompis stilinspiration kommer det att vara 1940-talsinspirerat och kvinnligt. Terese planerar även ett bibliotek med mörk stjärnhimmel i taket. I en flygel ska det formas ett filmiskt rum. 1950-talet ska visas upp i form av stilen från filmen ”Grease”.

– Kanske vill ett möhippegäng bo här och leva som Pink ladies i filmen, säger Terese.

I framtiden hoppas paret kunna hyra ut ett tiotal rum i Bed and breakfast-standard, med smygöppning i vinter. Men Terese och Karl tänker inte låsa in sig i att bara fokusera på en verksamhet. Det finns en bagarstuga på gården, kanske blir de familjehem och hjälper behövande, som hemlösa pensionärer i Stockholm. Terese har också långt gångna planer på att anordna möhippor och bröllop. Dessutom vill hon fylla rummen med cupcakes och scones för att kunna bjuda in till after noon-tea-bjudningar. Karl har anlagt ett växthus och funderar på att börja egen grillkol, men det är ännu mycket lösa planer.

Terese och Karls stora projekt har redan skapat uppståndelse i byn vid Indalsälven.

– Vi har hört att det ryktas att ett äldre konstnärspar flyttat in, säger Terese som inte ser sig som en konstnär, även om hennes kreativa sida är den som lyser allra klarast. Hon är lärarutbildad och har Nannyerfarenhet. Dessutom har hon drivit cup cake-fenomen på marknader i östra London. Men nu är det alltså Östjämtland som blir bas.

– Vi är trötta på världen. Vi vill bo här och världen får komma hit. Det ska bli vårt eget Disneyland här på Älvhöjden. Det här var allt vi drömt om. Det var visserligen alldeles för stort och längre norrut mot vad vi tänkt men det här är drömmen, säger Östergötlandsbördiga Terese som innan husköpet sökte torp och hus i hela Sverige.

– Vi vet inte vad vi gett oss in på. Men det får bära eller brista. Det har gått bra hittills och jag orkar inte oroa mig för framtiden. Visst, om jag valt en vanlig väg med jobb och barn hade jag kanske planerat annorlunda. Nu följer vi bara med. Än så länge har allt klaffat.