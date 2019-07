Thomas Fogdö om hotet mot gymmet Reacting: ”Snåla in på rehabilitering så får du betala dyrt sen”

Thomas Fogdö var en lysande slalomåkare vars karriär fick ett abrupt slut. I februari 1995 bröt han ryggen under en träning i Åre. Han färdades på en transportsträcka under ett träningspass men ramlade och åkte rakt in i en stubbe. Sedan dess har han varit förlamad från midjan och nedåt och sitter nu i rullstol.

Läs även: Här har många lärt sig gå igen – nu kan allt gå förlorat: ”Om det här försvinner så kommer det inte tillbaka”

Hans egen rehabilitering direkt efter olyckan skedde främst i Umeå, men han vet hur viktigt det är. I dag är han föreläsare i mental träning och hur man tar sig förbi mentala svårigheter. Han träffar också många personer som behöver rehabilitering för att ta sig framåt.

– Det är det som avgör hur livet efter kommer att bli. Drar man in och sparar där så kommer man att få betala dyrt senare, säger Thomas Fogdö.

ÖP har tidigare berättat om Thomas Johansson som fick en stroke 2010. Han läste då i en sjukhusbroschyr att en tredjedel dör inom ett år efter en stroke och undrade vad det fanns för mening med att fortsätta. Men tack vare Reacting har han varit tillbaka i heltidsarbete sedan 2015.

Thomas Fogdö säger att det är just den här typen av historier som visar vad rehabiliteringen är värd. Psykisk ohälsa kan ofta bli följden av att man blir begränsad, men får man vara i en miljö med andra i samma sits så kan man sporra varandra, menar han.

– Kan man träna upp sin förmåga, även om man naturligtvis kommer att ha vissa begränsningar gentemot hur det såg ut förut, så kan man åtminstone komma väldigt mycket längre. Det tycker jag att ni har i det här vittnesmålet med den här mannen. Det är optimalt. Det är ett lysande exempel. Med bra rehabilitering så har vi chansen att leva våra liv så bra det bara går. Rehabiliteringen är a och o, säger Thomas Fogdö.

Läs även: Förvaltningschefen om att gymmet för strokedrabbade är nedläggningshotat: "Jag har verkligen försökt"

Han förstår att kommuner måste förhålla sig till sin ekonomi, men hans uppmaning är ändå man satsar på den här typen av verksamhet. Då kan man undvika följdeffekter av skadorna och också spara pengar i längden.

– Jag tänker att om du snålar in på rehabiliteringen så får du betala dyrt sen. Och det hamnar också på kommunens budget, säger Thomas Fogdö.