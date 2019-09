Tidigt underläge i EM-kvalet – men Sverige krossade Lettland på bortaplan: "Kunnat göra flera mål idag"

Sjätterankade Sverige mötte 93:e rankade Lettland på bortaplan i den inledande EM-kvalmatchen. Ett lätt match på pappret men det var Lettland som gjorde matchens första mål.

Efter att inte ha varit inne på offensiv planhalva under matchens första tretton minuter kunde Olga Ševcova ta ner ett inlägg i straffområdet och skjuta in 1–0 till hemmalaget.

18 minuter senare skulle Sverige dock kvittera via Linda Sembrant, 1–1 när lagen gick till halvtidsvila.

Bara fem minuter in i den andra halvleken såg Amanda Ilestedt till att Sverige tog ledningen för första gången. Kosovare Asllani med två assist på två mål. Det blev också 3–1 på straff när Caroline Seger sköt in boll och sedan 4–1 när Asllnai skruvade in en hörna som Lettlands målvakt inte kunde hålla bollen på rätt sida av mållinjen.

– Otroligt skönt att vi vinner, det är ingen jätteprestation från vår sida idag. Vi hade säkerligen kunnat göra flera mål idag, säger lagkaptenen Caroline Seger efter matchen i Viaplays sändning.

Lettland–Sverige 1–4 (1–1)

Mål: 1–0 (14) Olga Ševcova, 1–1 (32) Linda Sembrant, 1–2 (50) Amanda Ilestedt, 1–3 (59) Caroline Seger på straff, 1–4 (68) självmål

Varningar, Lettland: Anna Valaka Sverige: –

Domare: Emanuela Rusta

Sveriges startelva

Hedvig Lindahl - Hanna Glas, Amanda Ilestedt, Linda Sembrant, Magdalena Eriksson - Elin Rubensson (ut 66), Kosovare Asllani, Caroline Seger (K) - Sofia Jakobsson, Anna Anvegård (ut 78), Lina Hurtig (ut 57).

Avbytare: Jennifer Falk, Zecira Musovic, Jonna Andersson, Ronja Aronsson, Madelen Janogy (in 57), Stina Blackstenius (in 66), Julia Roddar, Nathalie Björn, Julia Zigiotti Olme, Emma Kullberg, Rebecka Blomqvist (in 78), Olivia Schough.