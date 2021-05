Tjuvar i farten – två mopedstölder och ett stöldförsök på motorcykel

En privatperson som äger en motorcykel och en moped har hört av sig till polisen. Detta på grund av att hans fordon äger inte fanns kvar på den plats han brukar i ett parkeringshus på Köpmangatan 27 i Östersund.

Mannen hittade efter en stund sin motorcykel två våningar ner i parkeringshuset. Den hade då en skadad framgaffel och skadat tändningslås.

Dock saknas mannens moped fortfarande. Den stulna mopeden är svart och av märket Yamaha Slider EV 50 av årsmodell 2008 och den är nu efterlyst av polisen.

Ytterligare en mopedstöld har anmälts i Östersund. En moped som stod låst med kedja saknas från den plats där en förvarades, utanför en lägenhet på Tullgatan i Östersund.

Mopeden är en svart Honda med vita fälgar och stals någon gång mellan midnatt på söndagen och klockan nio på måndagen 24 maj.

Polisen vill ha in tips och iakttagelser från allmänheten som kan hjälpa dem att hitta igen de stulna mopederna. Man kan då kontakta polisen via 114 14 eller lämna ett tips via polisens hemsida.

En anmälan angående olaga intrång i ytterligare ett parkeringshus har också det anmälts till polisen. Denna gång är det ett parkeringshus på Köpmangatan 29 C som fått tre stycken dörrar uppbrutna.

Enligt anmälan så ska inget ha stulits ur detta parkeringshus men brytmärken finns på tre karmar som alla leder in till parkeringshuset. Händelsen ska ha inträffat någon gång mellan fredagen och måndagen då brytmärkena upptäcktes.

– Har någon sett något så tar vi tacksamt emot tips, säger David Redin vid polisen i Östersund.