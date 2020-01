Tjuvar lade beslag på gods för 250 000 kronor på mindre än två timmar

Stölden hos företaget på Ängegatan i Östersund inträffade mellan klockan 17.00 och 18.20 på fredagen. Under tidsperioden som de anställda var borta från platsen så hann tjuvar alltså klippa upp låsen och ta sig in i två containrar där bland annat verktyg förvarades. Ungefär 250 000 kronor ska det försvunna godset vara värt. Man har kunnat säkra vissa spår från brytverktyg på platsen. Polisen hoppas nu att iakttagelser och tips från allmänheten kan hjälpa till att reda upp stölden. Har man sådana kan man antingen kontakta polisen via 114 14 eller lämna dessa via polisens hemsida och deras tipsafunktion.