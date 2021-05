Tomas Karlsson: Fel att förbjuda mobiler under hela skoldagen

Det som sker i skolan står här i en klass för sig. Ingen annan plats är omgärdat av så många påbud och förbud.

På tisdagen presenterade utbildningsminister Anna Ekström (S) den nationella plan för studiero och trygghet som ska ut på remiss. En plan som innehåller flera bra förslag – som att göra det enklare att omplacera mobbare – men som också präglas av ren förbudsiver. Det förmenta hotet att barn av i dag inte gör som barn av i går måste åtgärdas.

Och symbolen för nästan allt ont, mobiltelefonen, måste plockas bort från ungarna: ”Sådana hade inte vi på 1900-talet – och se hur bra det gick för oss”.

Beroende på årskull och skolämne är det redan i dag en självklarhet på många skolor att under lektionstid stänga av eller lämna ifrån sig mobiltelefonen. Det sker genom en frivillig överenskommelse mellan skolledning, pedagoger och elever. Det är bra – är mobiltelefoner störande för undervisningen ska de bort.

Men regeringens utredning vill gå längre. Den föreslår ett totalförbud, från morgon till eftermiddag. Ett av den nationella planen förslag lyder: ”Möjligheterna att omhänderta mobiltelefoner ska öka och i de obligatoriska skolformerna och fritidshemmet ska rektorn kunna besluta att mobiltelefoner ska omhändertas under hela skoldagen.”

Fundera en stund, du som är vuxen, om du skulle acceptera att vara utan din telefon under så lång tid. Och tänk dig in i hur det är för en 13-åring eller 15-åring.

De obligatoriska skolformerna är – som en påminnelse – förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan, men inte gymnasiet. Lägg därtill fritidshemmet. Det är ingen dålig frihetsinskränkning att skärma av barn mellan 6 och 16 år från omvärlden en hel dag – inte ens på lunchrasten får elektronisk kommunikationsutrustning nyttjas av elever.

En stor del av vår sociala tillvaro finns i mobilen – oavsett ålder.

Anna Ekström gladdes på pressträffen: ”Det är så mycket tid i barnens liv som ändå spenderas vid en skärm eller mobiltelefon, så ju mer barnen kan vara ute och leka, prata med varandra i skolan och på rasterna, desto bättre”, säger Ekström.

Förmynderi är bara förnamnet.

Enligt utredningen verkar Hela dagen-förbudet enbart ha fördelar (ur ett vuxenperspektiv). Där står att ”om mobiltelefonerna endast lämnas in och ut en gång per skoldag” underlättar det den praktiska hanteringen (för skolpersonalen). Ytterligare en fördel med ett mobilförbud ”även under raster” påstås vara att skolor (enligt läroplanen) ska ”vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära” samt att eleverna ”har ett behov av att umgås med varandra för att lära sig mer om normer och utveckla förmågor när det gäller det sociala samspelet. Detta försvåras av ett omfattande användande av mobiltelefoner under raster”.

Och med förbud kommer tänkta repressalier.

Lärare ska visserligen inte ha rätt att rota igenom elevers kläder, väskor och personliga tillhörigheter på jakt efter en mobiltelefon – inte heller ges läraren ”utökade befogenheter att använda fysiskt tvång eller våld om eleven vägrar” (ja, du läste rätt) – däremot väntar då andra disciplinära åtgärder för eleven, som att bli utvisad ur klassrummet.

Förbudsförslaget är inte bra. Barn och unga har också fri- och rättigheter – det borde vuxenvärlden förstå och respektera.