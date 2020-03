Torbjörn Gehrkes första ord efter beskedet: ”Jag blev golvad – nu har jag mest sorg i hjärtat ”

Gehrke har legat lågt i fem dagar efter beskedet från Jämtland Baskets styrelse. Han har helt enkelt inte haft ork att möta massmedia förrän nu.

- Jag var tydlig med att jag ville vara kvar och ta revansch för att vi inte fick avsluta på ett värdigt sätt i år. Jag bad om att få vara kvar. När beskedet kom blev jag paff. Jag ska ärligt talat erkänna att jag tog det väldigt hårt. Det var en fruktansvärd käftsmäll och jag har inte hämtat mig än.

– Det var sorgligt att vi inte fick möjlighet att visa vad vi potentiellt hade kunnat uträtta med ett av Jämtlands starkaste lag genom tiderna.

När tror du att du kan lägga det här bakom dig?

– Aldrig. Jag kommer att ta med mig det här i graven. Men du måste förstå mig rätt. Jag är varken bitter eller arg på någon. Styrelsens beslut är säkert är cementerat i ett tidigt stadium, ett slags principbeslut, där man bestämde sig för att välja en ny coach på tre år. En långsiktig lösning helt enkelt. Man hann inte dra i handbromsen och det kan jag förstå.

Kan man säga att du tar det personligt – trots allt?

- Alltså... nej. Visst, jag är känslostyrd och jag agerar utifrån känslor, inte utifrån resultat. Men i allt det här kommer jag tillbaka till ett ord; ledsen. Jag är ledsen att klubben tagit ett sånt beslut när det är så otroligt oroligt i världen, med en framtid som kanske blir ännu värre än vad vi ser just nu.

Gehrke menar att mitt i den här typen av kris är det två saker som man behöver prioritera i företag och idrottsklubbar. Se till att överleva och ta hand om personalen.

– Om jag hade suttit på andra sidan bordet skulle jag inte ha tagit ett sånt här beslut. Då hade jag värnat om klubbens anställda och sett till så att vi klarar den här turbulenta perioden med all personal kvar i båten.

– Det kommer att bli många hemska livsöden i sommar och höst. Rent basketmässigt vet vi inte ens om det blir en liga i höst. Fyra-fem ligaklubbar kämpar för att överleva.

Ändå är Gehrke väldigt noga med att inte lasta över någon tung skuld på Jämtland Baskets styrelse. Han säger:

– Jag tror ingen ifrågasätter min kompetens eller mitt ledarskap. Vi har tillsammans gjort en resa som ingen annan lyckats med i klubbens historia. Vi har gått till slutspel fyra år i rad. Men jag tror inte att orsaken finns där utan mer att klubben tidigare tog ett inriktningsbeslut att hitta en ny tränare.

Har du kunnat sova något de senaste dagarna?

– Haha! Det har varit tufft. Jag har varit och är väldigt ledsen och såna känslor tar nog hårdare på kroppen än ilska och besvikelse.

En enorm uppskattning har varit alla samtal och meddelande från supportrar och vänner.

– Det har inte handlat om basketmässiga ryggdunkar utan om en uppskattning för vad vi har gjort rent upplevelsemässigt. Att vi som lag har gett dem gemenskap, glädje och den där familjära känslan. För mig är det bitar som betyder mest av allt; att vi som klubb har visat på helheten för åskådarna.

Sex frågor

1. Vissa supportrar drömmer kanske om en framtida återkomst för dig i Jämtland Basket?

– Alltså... jag säger som Magdalena Andersson (Sveriges finansminister): jag stänger inga dörrar. Jag lyssnar på allt. Men just nu vet jag inte ens om jag kommer att coacha något mer. Finns det överhuvudtaget någon liga i höst? Kommer jag att jobba med något annat än basket?

2. Vem är den bästa spelaren du har coachat i Jämtland?

- Det är ingen hemlighet att jag har enormt mycket kärlek till Jaan Puidet och även till RT Guinn. De är de som har betytt mest som kulturbärare och personligheter. Den energi och det ledarskap de har visat i år i omklädningsrummet och det lass de har burit, är helt makalöst.

– Den mest komplette spelaren är Mike Bruesewitz. Han hade helheten. Jabril Durham var också fantastisk. Han var den som exploderade och utvecklades mest, den som påverkade och förändrade vår spelstil mer än någon annan.

3. Den enskilt största glädjen under dina sex år i Jämtland?

– Enkelt. Segern mot Luleå i kvartsfinalen är överlägsen. Den går inte att mäta med någon annan. Det var då vi tog det efterlängtade steget. Resan hem, mötet med vår supporterbuss, det är genuina och magiska stunder som för evigt har etsat sig fast.

4. Vad säger du om framtiden?

– Vad går det att säga? Jag har kvar ett uppdrag som förbundskapten för H16-landslaget, men med coronakrisen vet jag inte om det blir av. Vi ska sälja lägenheten i Östersund och det kan också bli problem. Men jag har inte orkat tänka så långt eftersom det här beskedet har varit så knäckande.

5. Årets säsong måste vara något slags världsrekord i svåra skador och annat strul – hur ser du på det?

– Det överlägset mest utmanande året i min 18-åriga coachkarriär. Vi har haft så otroligt mycket jobb, så många sena nätter och så många beslut att fatta på kort tid. Det är också den säsong jag är mest stolt över. Att vi kunde förändra spelstilen på ett så markant sätt, att vi kunde anpassa oss till nya förutsättningar.

6. Under tiden blev du riktigt upprörd på oss i massmedia som kritiserade dig?

– Så var det. Jag ”lackade ur” när kritiken blev för personlig mot enskilda spleare och även i mitt tycke obefogad kritik. Att bli personlig mot m-i-g är okej, men inte mot mina spelare.

– Men jag måste säga att i all den här turbulensen har vår publik var helt makalös. De kom hela tiden tillbaka och fyllde hallen. Det visar att vi har byggt något av värde. Folk kommer inte bara för basketen utan för upplevelsen. De känner en slags gemenskap, en ”vi-känsla”. Från Before Basket via matcherna och sedan genom hela veckan.

– Jag säger det igen: Jag har haft 33 procent av min ledarkarriär i Jämtland och det är det bästa stället i Sverige att coacha på.