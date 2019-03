Elifnaz klarade hela 176 decimaler på pi när Fjällängsskolan uppmärksammade pi-dagen

Den 14 mars är internationella pi-dagen. Pi används bland annat för att räkna omkretsen på en cirkel. Mia Hjelm Julin, lärare på Fjällängsskolan, har tidigare uppmärksammat internationella pi-dagen på sin tidigare arbetsplats Ängsmogården. Nu när hon har bytt jobb till Fjällängsskolan har hon tagit traditionen med sig.

– Jag tycker att matematiken behöver sin egen friluftsdag för att uppmärksamma att matematiken är så mycket mer än att bara sitta och räkna i en mattebok. Det finns så mycket fantastiskt inom matematikens värld – att få inspirera till att tycka att matematik är kul, säger Mia Hjelm Julin.

Under internationella pi-dagen fick barnen på skolan bland annat göra en "Grej of the day" och lära sig mer om den grekiske matematikern Arkimedes (Pi kallas också för Arkimedes konstant) och ägna sig åt pissel (pyssel). Barnen fick också göra cirkellekar och baka pi-zza och räkna ut area och omkrets på den.

Den stora grejen var Pifilologi-tävlingen, där barnen fick sitta med ögonbindel och rabbla decimaler på pi. Pi kan aldrig skrivas ut med exakt antal decimaler och på tavlan i klassrummet fanns 1000 decimaler.

Den som klarade att rabbla allra flest decimaler var fjärdeklassaren Elifnaz Ak, som läste upp 176 decimaler.

– När man hade på sig ögonbindeln och kände att alla tittade blev det stressigt, men jag tog det lugnt. De andra försökte säga allt snabbt, men då fick de ofta fel. Det var det som gjorde att jag vann, säger hon.

# Gillar du matte annars?

– Nej. Jag är ganska bra på matte, men ibland kommer jag inte på svaret och då blir jag arg.

Två tjejer som faktiskt klarar ännu fler decimaler på pi är systrarna Farahnaz Akbari och Zoren Akbari. De är gamla elever till Mia Hjelm Julin och har tidigare gjort samma saker som eleverna på Fjällängsskolan gjorde den här dagen. De var, tillsammans med storasyster Arezo Akbari, inbjudna som domare i tävlingen. Fahranaz Akbari har klarat 210 decimaler på pi och Zoren har klarat hela 500.

– Jag vet bara att jag har enkelt att minnas tal och siffror, medan Zohren verkligen ville vinna och tränade i flera timmar, säger Fahranaz Akbari.

Systrarna gillade att vara domare i tävlingen och att se hur barnen engagerade sig och stöttade varandra. De tycker att liknande upplägg är en bra metod för barn att lära sig saker på.

– Matte har alltid uppfattats som väldigt tråkigt och folk som är intresserade av matte har räknats som tråkiga människor. Men om man gör det till en rolig grej mer än att man bara sitter och räknar blir även de som inte gillar att bara sitta och räkna inkluderade och får ta del av matematik på ett annat sätt som kanske passar dem, säger Arezo Akbari.