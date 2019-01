Socialdemokraterna föreslår att beslutet om skidspåren i Torvalla omprövas – vill att kommunen drar dem igen

”I beslutsunderlagen framgick att spåren nyttjas väldigt lite men att det nu visar sig att spåren är av stor betydelse för både barn och vuxna,” skriver partiets Maria Nerpin i ett initiativärende till nämnden.

Hon är ny vice ordförande i Kultur- och fritidsnämnden och har skrivit initiativärendet eftersom Socialdemokraterna i nämnden vill att det tas ett nytt beslut i frågan.

Partiet står fast vid beslutet om att förvaltningen under under 2019 ska utreda förutsättningarna att anlägga ett nytt skidspår med annan placering i Torvalla. Men eftersom det framkommit att spåren har stor betydelse för de boende anser Socialdemokraterna att det även under utredningstiden ska vara möjligt att nyttja spåren.

Partiets förslag till nytt beslut lyder:

1. Skyndsamt öppna och preparera befintlig dragning av spår.

2. Utreda möjlighet eller konsekvens till att sladda i stället för att pista spåren.

