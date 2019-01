Vändningen: Skidspåret i Torvalla kommer vara öppet den kommande säsongen

Tanken är nu att man ska kunna åka i skidspåret i Torvalla under hela säsongen 2019.

– Vi tittar på en lösning om att vi ska kunna sköta spåret på något annat sätt under tiden som utredningen pågår, säger Per Lundgren (C), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

– Vi kommer med ett förslag inom kort, säger han.

Samtidigt kommer kommunen utreda möjligheten att i framtiden göra ett nytt spår som går att driva på ett mer säkert sätt för kommunens personal.

När kommer ni att ta ett slutgiltigt beslut i frågan om ett nytt spår?

– Vi har sagt att vi ska se över möjligheten skyndsamt. Men först måste vi vänta på snö så att vi kan se över hur det går att ta sig till ett nytt spår på ett säkert sätt, säger Per Lundgren.

Lundgren understryker att frågan om skidspåret i Torvalla inte hade med varken ekonomi eller att det är få som åker i spåret att göra.

– Det handlade mer om att vår personal visade att de inte kunde driva spåret under hållbara förhållanden, och den problematiken kvarstår. Då spelar det ingen roll om hela Torvalla vill ha kvar hela spåret som det är idag.

Hade ni i nämnden kunnat gjort någonting annorlunda innan beslutet fattades i början av december?

– Det var en enig nämnd som tog beslutet efter att vi fått en dragning av personal från teknisk förvaltning om en svår arbetsmiljö kring spåret. Man kan inte alltid ta med medborgarens åsikter i alla beslut. Men vi hade kunnat kolla med skolan först. Det är de som utnyttjar spåren mest.