Tränaren och sportchefen om uttåget och framtiden – bara en A-lagsspelare säkrad inför nästa säsong

ÖIK:s säsong tog slut efter en lång och dramatisk kvartsfinal mot Hudiksvall förra veckan.

En säsong som var speciell på många sätt. Ingen publik, uppskjutna matcher och precis som för övriga samhället en ovisshet som gjorde att ingen visste hur nästa vecka, eller nästa månad skulle se ut.

Dessutom var att oerhört många hockeyspelare runt om i världen tillgängliga, på grund av att många utländska ligor satts på paus. Det fanns därmed ett överskott på, för allettan överkvalificerade spelare, och ÖIK tog tillfället i akt och satsade stenhårt och värvade närmare ett dussin spelare under säsongen i jakten på allsvenskan.

Frågan är därför om säsongen 2020/2021 var ÖIK:s stora chans att ta sig upp till allsvenskan.

– Det är klart att vi hade bra läge i år, men samtidigt har ju alla spetsat till sina trupper. Nu spekulerar man ju bara i hur det kommer se ut nästa säsong, men går det tillbaka till det mer normala kommer ju spelarna som är för bra för division 1 spela högre upp. Men vår målsättning är att vi ska vara bättre nästa år och kunna fortsätta göra den här satsningen, säger sportchefen Per Tagesson.

Inte heller Kjell-Åke ”Kjella” Andersson ser säsongen på något sätt som en sista chans att ta sig uppåt, och han tror inte heller att man bränt några chanser framåt för att man satsat så hårt i år.

– Jag tycker snarare det här var någon slags start på styrelsens ambitioner om att nå allsvenskan. Jag har definitivt inte upplevt det som något ”nu eller aldrig-år”, utan en start på en resa där vi vill göra allt vi kan för att nå allsvenskan.

Det ger en positivt effekt när man gör en satsning att det syns utåt, då blir man ju mer attraktiv som klubb när man ska värva spelare.

Tagesson utvecklar i ett liknande resonemang:

– Det ger en positivt effekt när man gör en satsning att det syns utåt, då blir man ju mer attraktiv som klubb när man ska värva spelare. Det tror jag kan hjälpa oss på vägen.

– Det känns faktiskt väldigt positivt, det blåser positiva vindar om klubben. Jag ser med tillförsikt fram emot det som komma skall i sommar och att försöka få bygga ihop ett lag som ska vara ännu mer slagkraftigt än det vi hade i år.

Och det har ni resurser till?

– Jag har inte fått någon budget från styrelsen än, men de har ju också varit positiva till det som har hänt i år. Nu måste vi så klart summera säsongen först och främst, och vi har inte kunnat söka alla stöd som vi ska kunna söka.

– Utan det blir någon gång i juni som vi kan se resultatet av den här säsongen och hur den har påverkat klubben. Men än så länge har jag bara fått positiva signaler att vi ska kunna fortsätta köra och satsa åtminstone ett år till.

I hockey pratas det inte sällan om att det är små marginaler som avgör matcher och säsonger åt ett visst håll. Något som definitivt går att applicera på ÖIK:s avgörande kvartsfinalmatch mot Hudiksvall, där den intensiva drabbningen gick till en tredje förlängningsperiod innan matchen till slut avgjordes till Hudiksvalls fördel.

– Den matchen är ju historia för sig själv, där man tycker att bägge lagen gör sig förtjänta att gå vidare, men det funkar ju inte så. Någon kommer ju få in den där pucken.

– Och vi hade ju 45 minuter övertid vi också att göra ett mål, och vi är nära massor av gånger, men den går inte in. Om man bortser från resultatet måste man säga att vi gör en fantastiskt insats den dagen, säger ”Kjella”.

Ena sekunden är man förbannad och andra sekunden tycker man lite synd om sig själv.

Dagarna efter uttåget har varit tuffa för ”Kjella”.

– Man blir tom. Jag jobbar ju med andra saker men jag tycker inte det är något bra just nu på jobbet. Ena sekunden är man förbannad och andra sekunden tycker man lite synd om sig själv.

ÖIK hade innan uttåget slått ut Huddinge i åttondelsfinalen efter 2–1 i matcher. ”Kjella” menar att det är svårt att peka på om man kunde gjort något annorlunda.

– Det är klart att vi analyserar och tittar och vänder på allting men det blir ju väldigt svårt att säga att vi skulle ha gjort såhär eller sådär. Jag tycker i grunden att vi gör två jättebra veckor i slutspelet.

– Det var ju ett väldigt speciellt år och föreningen började året med en väldigt låg budget där ingen visste var det skulle ta vägen med pandemin. När vi såg att vi kunde förstärka truppen, och fick in spelare under året tog det tid innan vi kom in riktigt i hur vi ville spela. Det har ingenting med spelarna att göra, utan det finns en anledning att man träffas i augusti och sätter igång.

Men ”Kjella” menar att man lagom till slutspelet till slut började hitta rätt, och det blev därför extra tufft att säsongen tog slut innan man fick chansen att göra upp i kvalserien, som drog igång i veckan.

– Det började se riktigt, riktigt bra ut. Så jag hade verkligen... Verkligen velat gett det här laget en kvalserie för jag tror det hade varit livsfarligt.

Men allsvenskan får vänta åtminstone ett år till. Och det blir inget lätt jobb för sportchef Tagesson att få ihop truppen till nästa år. Än så länge har nämligen bara en A-lagsspelare, Jesper Schiöler, skrivit på kontrakt inför nästa säsong.

– Historiskt sett har vi inte skrivit tvåårsavtal eller längre avtal så ofta. Nu har vi en del som satt på utgående tvåårsavtal. Båda målvakterna, Elias Bjuhr och Axel Olsson. Så tajmingen i det blev att ännu färre satt på kontrakt i år då.

När ÖIK hade en informationskväll som livesändes på föreningens hemsida i måndags fick Tagesson en fråga om nämnda Elias Bjuhrs framtid. Då sa Tagesson:

– Det är så klart en utvärdering som ska göras från båda sidor. Både vad han vill och vad vi vill. Sen får vi väl se om han spelar luftgitarr i höst eller inte.

Det finns inget nytt du kan säga om honom nu?

– Nej, vi har inte pratat eller gjort klart någonting. Men han är ju en av kulturbärarna i laget och står ju för mycket av det som ÖIK jobbar för. Och såna killar vill man inte byta ut för många av, så man vill ju kunna hitta en lösning med honom.

Och trots att det väntar ett stort jobb med att säkra spelare inför nästa säsong ser inte Tagesson situationen som något större problem.

– Det är inget som känns okontrollerbart, utan det brukar ju som sagt vara så i och med att vi historiskt sett inte skrivit så långa avtal och att spelarna på den här nivån inte brukar skriva så långa avtal heller. Det är bara att man får jobba lite hårdare nu i början så att det börjar falla på plats lite grann.

Är det klart redan nu att några spelare kommer försvinna?

– Ja, vi vet några spelare som inte kommer vara kvar. Och det kan vara från båda sidor. Man vet att vissa spelare kommer välja att spela någon annan stans, och vissa spelare kommer inte vi vilja förlänga med heller.

Nästan inga kontrakterade spelare till trots blev det för ett par veckor sedan klart att tränarduon Kjell-Åke ”Kjella” Andersson och Markus Mohlin får nytt förtroende i den fortsatta jakten på allsvenskan.

– När man pratar med spelarna och alla är nöjda och att vi tar steg varje år, då är det svårmotiverat att man skulle ändra på den biten. Ska man bygga långsiktigt och med kontinuitet, då är det viktigt att göra det på ledarbiten också. Och nu har vi en fungerande tränarduo. Det sänder också signaler till laget att vi verkligen tror på det här och kommer bygga vidare.

Annars vore det inte så begåvat att fråga oss

För ”Kjella” var det en förutsättning att Molin skulle fortsätta för att även han skulle stanna kvar.

– Vi jobbar ju väldigt tajt ihop och kompletterar varandra väldigt bra.

Varför tror du att ni får nytt förtroende?

– Jag hoppas att de som gör utvärderingar i föreningen tycker att vi gör ett bra jobb, det förutsätter jag. Annars vore det inte så begåvat att fråga oss, säger han och skrattar.