Tränarkris och spelarbrist i Bergs IK – laget riskerar att dra sig ur fyran: ”Ser mörkt ut”

Bergs IK var nykomlingar i division 4 under 2019 och det blev en mycket bra säsong för laget som slutade fyra i serien. Tränaren Daniel Nordell lämnade huvudtränaruppdraget efter säsongen. Och laget har inte lyckats med att hitta en ersättare på tränarposten.

– Det är bekymmersamt för att vi har ingen tränare. Det ser mörkt ut, säger Gustav Edström, ansvarig på fotbollssektionen i föreningen och fortsätter:

– Vi har varit ute och sökt tränare. Vi har pratat med tio stycken tränare med egenskaper som passar oss. Och den främsta anledningen till att de inte kan – är tidsbrist. Vi ligger lite knöligt till i Berg, de flesta bor i Östersund.

Nordell var en mycket uppskattad tränare och är en viktig del av föreningen.

– Han har varit med sedan många av spelarna var i knatteålder. Han har tagit laget från division 6 till division 4 på tre år. Han har gjort ett fantastiskt jobb. Men det har också tagit mycket energi, säger Edström.

Något som fått tränaren att ta beslutet att kliva av, men föreningen försökte in i det sista att behålla honom i A-laget.

– Vi hade diskussioner med Daniel fram till jul, men det löste sig inte.

Under 2019 hade föreningen två lag i seriesystem, ett lag i fyran och ett i sexan. Nu är det oklart om det ens blir något lag under säsongen 2020. Berg har inte genomfört en enda träning hittills under året.

Enligt uppgifter till Sporten finns det en besvikelse bland spelargruppen. De skulle ha anmält laget till fyran senast i måndags, men de har fått uppskov från förbundet. Men bara i några dagar.

– Vi har varit i kontakt med förbundet om att vi har det kärvt. Tyvärr ser det ut som att vi kommer att hoppa av med ett av två lag.

Några av spelarna har sökt sig till andra klubbar i länet för att kunna börja träna fotboll. Dessutom har några spelare fått erbjudanden att byta lag. För många av spelarna som blev fyra i fyran, är en flytt ner till division 6, inte ett alternativ.

– De vill inte lägga ribban lägre. De vill kämpa om en serieseger. Men jag tror inte att vi har tillräckligt med spelare för två lag i dagsläget. Och jag ser ingen lösning, menar Gustav Edström.

Spelarna kommer att informeras om det slutgiltiga beslutet inom kort.