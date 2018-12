Simon fick halvsidesförlamning efter operation – nu konstaterar Ivo: Kirurgen gjorde ett misstag

Det var efter en längre tids huvudvärk och flera turer till både hälsocentral och sjukhuset som Simon Nilsson till sist skickades till Umeå för operation. En cysta hade bildats på hans hjärna och skapat ett svårt tryck under kraniet. Cystan kunde opereras bort och Simons liv räddades. Det här var i september i fjol och han var då tolv år gammal.

Men allt gick inte helt smärtfritt. Omedelbart efter operationen konstaterades att Simon drabbats av en halvsidesförlamning. Vid en kateter som lagts in i hjärnan för att dränera vätska upptäckte man en vävnadsskada med flera, upp till 1,5 centimeter stora blödningar.

Efteråt lades Simon in för rehabilitering för att träna upp rörligheten i kroppen igen. Han drabbades också av hjärntrötthet och orkade inte med skolan fullt ut.

Det behövs bara en så liten grej för att bli förstörd

Familjen anmälde händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo), som inledde en utredning. Den är nu klar, och i den slås flera delar fast. Dels anser man att Simons vård brustit redan vid första akutkontakten med Östersunds sjukhus. Ingen ögonbottenundersökning gjordes när han kom in, vilket Ivo anser bör göras om man kan misstänka att patienten har ett förhöjt tryck under kraniet. De menar att Simons symtom med svår huvudvärk, kräkningar och illamående i mer än 12 timmar är typiskt för detta.

Genom missen menar Ivo att Simons tillstånd snabbt hade kunnat bli livshotande.

Själva vårdskadan ska dock ha uppkommit under operationen, men trots att katetern hittats vid blödningarna tror man inte att det är den som är orsaken. Det uppges vara vanligt att de hamnar på fel plats, men däremot ”utomordentligt sällsynt” att de orsakar blödningar. Ivo tror därför att skadan uppkommit av någon annan anledning.

När Simon först lades för operationen in gick kirurgen in med ett endoskop, en slags liten kamera, i hans hjärna för att genomföra ett ingrepp. Men när han inte tyckte sig få en bra bild av anatomin bytte han taktik. I stället inleddes ett så kallat öppet mikrokirurgiskt ingrepp och läkaren kunde lokalisera cystan och ta bort den. I operationsberättelsen framkommer det enligt Ivo ingenting som säger att något ska ha gått snett när detta genomfördes.

Personalen vid sjukhuset i Umeå har olika teorier om vad som hänt. Kirurgen själv tror att skadan kan ha uppstått av tryck från de hjärnspatlar som använts. Verksamhetschefen tror att en av dessa kan ha glidit och skadat Simon på så vis.

Men enligt Ivo är ingen av de förklaringarna bra nog – skadorna är för omfattande. I utredningen skriver de i stället att blödningarna uppstått antingen under första skedet när endoskopet fördes in, eller i ett senare skede när ett kirurgiskt verktyg förts in på ett sätt som inte redovisats i operationsberättelsen. Man konstaterar därför att skadan med ”övervägande sannolikhet är en följd av ett misstag begånget under operationen”. Ivo riktar därmed kritik mot kirurgen.

Erik Nilsson är Simons pappa. Han säger att hans son fortfarande, över ett år senare, dras med komplikationer från operationen. Simon behöver inte längre sitta i rullstol, men han haltar än, är fortfarande hjärntrött och kan ännu inte gå hela skoldagar. Han har dessutom fått gå om årskurs 6.

Erik Nilsson säger att det är dubbelt det som har hänt. Dels har läkaren räddat livet på Simon, men han har också orsakat sonens halvsidesförlamning.

– Det behövs bara en så liten grej för att bli förstörd, säger Erik Nilsson.

– Det här är en olyckshändelse. Alla kan ha en dålig dag.

Han är dock arg över att det har varit svårt att få någon klarhet i vad som egentligen har hänt, och att han från första början har varit tvungen att bråka med sjukvården för att Simon skulle få rätt vård.

Pappan är pessimistisk i sitt utgångsläge för att på så vis kunna ta varje framsteg i Simons utveckling som en bonus. Simon själv, berättar Erik Nilsson, är mer positiv och tror på att bli helt återställd. Exakt vad som kommer att hända vet de ännu inte. Läkarna kan inte säga.

Däremot har föräldrarna inlett en process för att få skadestånd för det som drabbat Simon. Och Erik Nilsson kommer inte att nöja sig i första taget.

– Vi ska ha Sveriges bästa läkaradvokat till det här, säger han.

– Simon går i första rummet.