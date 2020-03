Träningsresan blev starten på deras nya livsstil: ”Målet är att tävla”

De är svägerskor, kusiner, grannar och bästa träningskompisar. De peppar varandra och ser till att deras mål och delmål nås trots att målen skiljer sig ganska mycket. En vill bara bli starkare, en vill tävla i styrkelyft och en är inne på bikini fitness.

Intresset för träning har egentligen alltid funnits hos dem alla tre, men den stora livsstilsförändringen tog fart för ett drygt år sedan då Sabina Göransson och Madde Eriksson, som är svägerskor, åkte på en gemensam träningsresa.

– Vi åkte på en bootcamp med Anna Stålnacke och Caroline Aspenskog. Det var så inspirerande. Efter det så har vi bara fortsatt och vi började att hänga här lite oftare och mer regelbundet. Jag försöker komma hit till Kask fem till sex dagar i veckan, säger Sabina Göransson.

När de kom hem fick de även med sig Maddes kusin Erika Nylander till gymmet Kask. Kask är Kälarne allmänna styrkelyftsklubb och ligger i en lokal bredvid skolans träslöjd. Det är långt i från stort, men har allt som tjejerna behöver för att kunna genomföra sin träning och framförallt ligger det bara en mil från Övsjö där Sabina Göransson och Erika Nylander bor. Madde Eriksson som bor i Östersund och går på gymnasiet tränar även på Friskis och Svettis.

– Det är ganska lyxigt på Friskis, men jag föredrar Kask. Det måste jag vara ärlig att säga. På Friskis är det inte samma sammanhållning och det är ofta mycket folk vilket gör att det blir svårt att köra super-set där du behöver två olika maskiner. På så sätt tycker jag mer om Kask, både för lilla familjen och du kan ha två maskiner samtidigt, säger Madde Eriksson.

Just sammanhållningen är något de återkommer till ofta. Från början tyckte de att det var lite obekvämt att komma in som nya på det lilla gymmet med alla stora starka killar. Nu hänger de mer än gärna på gymmet och är inte rädda för att be om hjälp eller råd av de mer erfarna. De ser gärna att fler vågar sig till gymmet.

– Jag tycker att alla ska känna sig välkomna. Jag tror att många tycker att det känns jobbigt att gå hit eller till gym överhuvudtaget. De säger att det är bara stora starka killar där, men alla har varit nybörjare. Det är ingen som tror eller förväntar sig att alla ska kunna allt när de kommer. Alla tränar för sin egen del och det är verkligen accepterat här. Jag tycker absolut att fler ska komma. Det är en rolig sammanhållning i gruppen också, säger Sabina Göransson.

Kask har fostrat många svenska styrkelyftare och Sabina har sett till att få hjälp med sin träning. I framtiden är målet att våga tävla i styrkelyft.

– Först åkte man hit och var lite nervös, det är många stora starka som tränar här. När Madde skulle flytta till Östersund så kändes det lite ensamt. Då började jag att ta hjälp av dem som har tävlat inom styrkelyft. I september förra året började jag träna seriöst styrkelyft och det tycker jag är kul. Jag har inte tävlat än, men mitt mål är att tävla. Jag måste bli lite starkare först, tycker jag själv, säger Sabina Göransson och skrattar.

Att de ens började träna för ett drygt år sedan var för att två av dem, Sabina Göransson och Erika Nylander, ville gå ner i vikt och Madde Eriksson ville bli större. I dag försöker de att inte titta så mycket på vågen.

– För min del är det mycket hjärnspöken fortfarande. Att inte stirra sig blind på vågen är väldigt svårt. Jag har både tagit inspiration av Sabina och försöker följa rätt människor på sociala medier som är kroppspositiva och starka människor. Inte normsmala utan starka personer. Man vill vara stark. Jag måste fortfarande att jobba med det. Försöka ta bilder och mäta mig istället för att se att jag har fått resultat, säger Erika Nylander.

Erikas mål med träningen är att bli stark för att orka med både vardag och jobb. Vissa dagar är hon ute i skogen i sitt jobb som produktionsledare på SCA, medan andra dagar består av många stillasittande timmar framför datorn.

Madde beskriver sig själv som en mysare på gymmet. Hon är inte lika intresserad som Sabina och Erika av att lyfta tungt utan är själv mer inne på bikini fitness.

Trots de olika målen peppar de varandra och helgerna, som just nu är den enda tid de kan träna alla tre tillsammans, är heliga. Både lördag och söndag spenderas i gymmet för att få så mycket gemensam träningstid som möjligt. Senare i år hoppas de på en ny träningsresa då alla tre kan följa med.