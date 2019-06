Branden sätter stopp för lunchtravet: ”Vi kan inte garantera 100 procent teknisk säkerhet”

Under midsommarafton började det brinna i totohallen på Östersundstravet. Håkan Karlsson, ordförande i Jämtlands travsällskap, var trots branden hoppfull inför kommande veckas tävlingar men under eftermiddagen meddelade Östersundstravet att lunchtravet 28 juni ställs in.

Beslutet har tagits i samråd med Svensk travsport. Tävlingen kommer att flyttas till en annan bana och Svensk travsport återkommer med information om vilken bana det blir.

Däremot kommer ponnytravet 24 juni att genomföras enligt plan.