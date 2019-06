Proffstränaren från Brunflo lämnar Bergsåker – flyttar till Frankrike: "Massor av anledningar"

Martin P Djuse har haft sitt stall på Bergsåker i fem år.

Men nu är den tiden över.

Under torsdagen berättade han för Travronden att han tillsammans med sambon Frida Lejonclou bestämt sig för att flytta till Frankrike där de ska hyra in sig på en hästgård i Laval, omkring 30 mil utanför Paris, som är under upp av Per-Erik Harr, tidigare b-tränare, från Östersund.

Enligt Djuse ligger flera olika orsaker bakom beslutet att flytta.

– Ja, det är massor av anledningar. Jag trivs inte just nu och känner att jag behöver göra något annorlunda. Vi har också fem franskfödda hästar i stallet som är inköpta på auktion där nere och som så småningom ska börja starta, säger han till sajten.

Förra året var ett tungt sådant då det bara blev fem segrar om dryga halvmiljonen i inkörda vinstpengar, långt ifrån de två miljoner han legat omkring de två åren innan.

Han medger att det tunga året spelat in i beslutet att flytta till Frankrike.

– Det är klart att det här katastrofåret gjorde det lättare att ta beslutet om att flytta till Frankrike. Men en väldigt viktig del i det hela är också att jag inleder ett samarbete med brorsan Mattias Djuse. Han kommer att skicka ner hästar som jag har huvudansvaret för, hur många vet jag dock inte. Det blir som en filial för honom, säger Martin P Djuse.