Tre Kronors assisterande förbundskapten ger Ope tips inför division 1-säsongen: ”Tror Markus kan bidra med mycket”

Opes damordförande har använt sig av Markus Åkerbloms ledarskap även tidigare. I fjol hade han en samling med Opes damlag och det blev så lyckat att han blir anlitad också i år.

– Syftet med den här träffen är dels att få ihop gruppen eftersom vi är två lag som slås ihop till en stor trupp. Dels också att vi får in en erfaren ledare utifrån, som lever i en annan sport och som kan berätta vilka krav man kan ställa på ett lag som går upp i ettan och hur stort eget ansvar spelarna bör få, menar Magnus Backman.

Ope lever plötsligt i en ny värld efter beskedet att laget flyttas upp till division 1. Kraven skärps och nu måste spelare och ledare satsa hårdare.

Föreläsningen med Markus Åkerbloms var ett led i denna kravskärpning.

Opes damordförande tror att en ishockeyledare kan ge nya infallsvinklar till ett lag och en sport där man måhända jobbar på ett annat sätt.

– Jag tror att Markus, med sin stora erfarenhet, kan bidra med mycket som vi i fotbollen inte tänker på.

Åkerblom började samlingen på ett lite annorlunda sätt.

– Jag är lite gammaldags så därför tycker att vi börjar med att ta av oss mössor och ytterkläder. Det är av respekt mot mig. Har man på sig ytterkläder känns det som att man är på väg någonstans och det passar heller inte eftersom vi ska vara här i två timmar, menade han.

Nya kunskaper lär behövas för Ope som nyligen tappat sina två bästa spelare till IFK Östersund. Sandra Nilsson och Rebecca Bill kommer att lämna stor tomrum efter sig. Speciellt eftersom Ope inte tänker ersätta dem rakt av med liknande spelartyper.

De enda förvärv som Ope troligen kommer att göra är två lokala talanger. Elin Bergqvist, Järpen och Natalie Olsson, Brunflo.

Är det inte naivt att tro på att det är tillräckligt med fjolårets division 2-lag för att ni ska klara er kvar?

– Det är mycket möjligt att vi är naiva, men vi tycker att vi har så välutbildade spelare att bör räcka. Under en lång säsong borde alla kunna växa in i division 1 och klara av spelet på den nivån. Just nu är det för tidigt att säga hur förlusterna kan slå.

Du tror inte att det finns risk att det blir som Opes herrar i fjol – att ni åker ur direkt eftersom ni har en övertro på ert material?

– Man ska aldrig säga aldrig inför andra lösningar. Vår inställning är att det här ska vara en hållbar satsning över tid. Vi vill nå högre än division 1 och då måste vi lita på våra egna spelare, menar Magnus Backman.

Tror du inte att en eller två förstärkningar kan ge en energikick till alla inblandade?

– Ja, de positiva effekterna kommer säkert. Träningarna blir påverkade, drivet ökar bland spelarna, men man kan kan se det på flera sätt. Utländska spelare innebär också kostnader och som jag förstår det kommer reglerna för turistvisum att ändras till i år. Det blir alltså svårare att värva utländska spelare, säger Magnus Backman som tror att den nya regeln också kan påverka motståndarlagens ambitioner att värva utländska spelare.

– På så sätt blir kanske konkurrensen i serien inte lika tuff som den var i fjol.

Fotnot 1: Ope inleder träningsmatchandet 14 mars då man möter seriekollegan Själevad. Seriepremiär i division 1 spelas 18 april, hemma mot fjolårets seriesegrare Sunnanå.

Fotnot 2: Markus Åkerbloms nästa uppdrag i Tre Kronor är Beijer Hockey Games i Globen, 6–9 februari.