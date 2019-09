Trenden som talar för ÖFK: Kalmar har aldrig tagit poäng på Jämtkraft Arena

2016

7 maj: ÖFK–Kalmar 1–0 (1–0)

Mål: Ronald Mukiibi.

Redan i den sjunde matchminuten klev Ronald Mukiibi fram och nickade in en hörna från höger. Målet blev matchens enda och gav Östersunds FK en första trepoängare mot Kalmar på hemmaplan. Det skulle komma fler...

17 september: Kalmar–ÖFK 2–0 (2–0)

Mål: Henri Anier, Ismael Silva Lima.

Iklädd ett guldfärgat bortaställ lyckades ÖFK inte särskilt bra på Guldfågeln Arena under höstmötet mot Kalmar under debutsäsongen. Kalmar gjorde två mål redan i första halvlek och vann matchen enkelt. ÖFK kom sedan att få fortsatta problem på det småländska gräset under kommande säsonger.

2017

20 maj: ÖFK–Kalmar 2–1 (1–0)

Mål, ÖFK: Alhaji Gero, Brwa Nouri. Kalmar: Romario.

Efter titeln i Svenska cupen fortsatte ÖFK att prestera bra på hemmaplan på Jämtkraft Arena i alla tävlingar under 2017. Matchen mot Kalmar blev inget undantag efter att Alhaji Gero och Brwa Nouri stått för målproduktionen för hemmalaget. Romarios frisparksmål blev bara ett tröstmål för gästerna när ÖFK tog en ny trepoängare på hemmaplan.

24 september: Kalmar–ÖFK 2–1 (1–1)

Mål, Kalmar: Jonathan Ring 2. ÖFK: Ludvig Fritzson.

I svarta tröjor med ett regnbågsfärgat Östersundshjärta på bröstet gav Ludvig Fritzson ÖFK en fin start i bortamötet 2017, men Jonathan Ring förstörde festen för ÖFK den gången med sina två mål.

2018

18 april: Kalmar–ÖFK 1–1 (0–1)

Mål, Kalmar: Romario. ÖFK: Brwa Nouri.

Även 2018 var det ÖFK som gjorde första målet i lagens möte på Guldfågeln Arena, men inte heller den gången fick ÖFK med sig alla poängen hem. Romario, som är avstängd i lördagens match på grund av rött kort i senaste omgången, gjorde då ett mål som gav Kalmar en poäng.

12 augusti: ÖFK–Kalmar 2–0 (0–0)

Mål: Saman Ghoddos, Patrick Kpozo.

ÖFK:s hemmamatch under fjolåret såg länge ut att bryta den fina trenden med vinster på hemmaplan mot Kalmar... Fram till att Saman Ghoddos kom in med en kvart kvar att spela och ordnade tre poäng till ÖFK i det som blev hans sista match med klubben.

2019

5 maj: Kalmar–ÖFK 1–1 (0–1)

Mål, Kalmar: Fidan Aliti. ÖFK: Dino Islamovic.

För tredje året i rad tog ÖFK ledningen i bortamötet mot Kalmar, men inte heller denna gång blev det någon seger på bortaplan. Fidan Aliti gjorde Kalmars mål i matchen och ÖFK får fortsätta vänta på en seger på bortaplan mot Kalmar.