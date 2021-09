Trots förlust mot topplaget – Järpen ser positivt på avslutningen: ”En fördel för oss”

Divsion 3 mellersta Norrland är ett riktigt getingbo. Det skiljer endast åtta poäng mellan de åtta främsta lagen. Däribland finns både Järpens IF och IFK Östersund Ungdom.

Järpen ställdes mot en av de andra toppkollegorna Sund IF under söndagseftermiddagen. Och Järpen har gått som tåget under de senaste veckorna, fyra segrar och en oavgjord på de fem senaste matcherna inför söndagen.

Matchen började inte bra för hemmalaget Järpen.

– Vi är riktigt dåliga i första halvlek. Vi spelar inte alls som vi hade pratat om innan, säger lagets tränare Petter Magnusson.

Först gjorde Benjamin Slade 1–0 för Sund och med bara en minut kvar av den första halvleken utökade Per Nyman ledningen. Sund höll tvåmålsledningen in till halvtidsvilan.

– Vi gör lite korrigeringar inför andra. Vi pratade om försöka få ihop alla individer till ett lag. Det har vi hittat de senaste matcherna, men ibland ramlar vi tillbaka i gamla mönster.

Järpen fick in en reducering genom notoriske målskytten Mauro Filipe Pinto De Carvalho, hans åttonde mål i division 3.

– Vi får ett tidigt mål och då känns det som att vi är på väg att ta över matchen. Det var en längre boll från mittfältet som han kunde springa på. Han är seriens snabbaste spelare.

Sund vann till slut med 2–1.

– Ett kryss hade kanske varit rättvist. Men vi förtjänade inte att vinna. Sund är ett bra lag.

Detta är Järpens första förlust sedan tidigt i juli när laget förlorade mot Östavall. Laget har mot alla odds gjort en stark säsong i division 3.

– Det är en process som tar tid. Jag tror att vi har haft 27 eller 28 olika startspelare under året. Det är ganska fascinerande att vi har fått ihop det så bra ändå. Med tanke på att vi hade 3, 4 spelare i maj.

Sund tar ett kliv uppåt i tabellen. Järpen halkar efter något även om det fortsatt är jämnt i trean.

– Jag tror inte att topplagen kommer att gå rent i nio matcher till. Vi ska bland annat Sund att möta igen, säger Magnusson som ser framstegen som laget tar på träning.

– Vi har bara blivit bättre och bättre för varje vecka som har gått.

Att det spelas division 3-fotboll ändå in i november är något som han tror kommer att gynna Järpens IF.

– Det kommer att bli en fördel för oss. Nu har vi 25 spelare som vill vara här och spela fotboll, säger Petter Magnusson.

Järpens IF–Sund 1–2 (0–2)

Mål: 0–1 (28) Benjamin Slade, 0–2 (44) Per Nyman, 1–2 (50) Mauro Filipe Pinto De Carvalho

Publik: 64

Domare: Roland Adelsson