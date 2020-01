Trots högtryck på tågresorna under helgerna – SJ:s affärschef: ”Vi kan inte ha vagnar ståendes i väntan på jul”

Stockholmståget med byte i Sundsvall var under lunchen på fredagen fullbokat till sista plats. Precis som alla andra avgångar samma dag. Trycket på tåget har varit så pass högt att resenärer vittnat om de haft svårt att ta sig till och från länet. Somliga fick helt enkelt avstå.

Exakt hur många som rest till och från Östersund och Åre under helgerna finns det inga siffror på ännu. Men enligt affärschef Jan Kyrk har platskapaciteten ökats på med 10 procent. Detta genom påkoppling av extra vagnar på nattågen samt direkttågen via Ånge på Norra stambanan.

– Vissa dagar kör vi alla vagnar vi har i hela landet. Det finns en uppfattning att vi skulle ha kunnat köra ännu mer vagnar under helgerna men hur många extra vi kan köra hänger ihop med hur många vagnar vi kör i vanliga fall. Vi kan inte ha vagnar ståendes i väntan på jul, säger han.

Och det är vardagstrafiken under resten av året som styr kapaciteten under jul och nyår, menar han. Det totala resandet har ändå ökat med 10 procent till och från Jämtland under december 2019 jämfört med december 2018.

– Vi är jättenöjda med resandet nu i jul och nyår men det säljs inte exceptionellt många fler resor under helgerna jämfört med vardagar. Under julen försvinner ju tjänsteresorna. Det tar ut varandra. Det som skiljer är att många bokar tidigare inför fritidsresor.

Även om resandet har ökat på ett år är det fortfarande ingen riktig fart på försäljningen av nattågsbiljetter under lågsäsong, enligt Jan Kyrk.

– Där kunde vi ha haft större försäljning. Fortfarande flyger nästan dubbelt så många från Jämtland jämfört med de som tar tåget, säger han.

De resenärer som trängdes på perrongen under fredagen hade bokat sina biljetter i god tid. En av dem var tyska Sarah Kessler från Frankfurt som hade bokat biljett till och från Östersund i oktober.

– Jag och min pojkvän möttes här och firade nyår i ett hus vi hyrde. Han tog motorcykeln men det är så halkigt att han vänder hem nu. Han skulle ha fortsatt norrut. Jag hade gärna tagit tåget hela vägen från Frankfurt men nu flög jag till Stockholm. Tågbiljetten var för dyr, säger hon.