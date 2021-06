Trots massiva kritiken – förslaget om GIII i stort sett oförändrat: ”Skamligt”

Östersunds kommun har nu sammanställt de 241 synpunkter som kom in angående Gustav III:s torg under den sista remissrundan. Men trots den massiva kritiken så har förslaget i stort lämnats oförändrat. Något som nu väcker bitterhet.

– Det är skamligt att människor som har satt sig in i rätt så avancerade frågor inte blir bemötta, säger arkitektstudenten Olle Björkebaum.