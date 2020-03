Trots starka vändningen – Jämtland lyckades inte bryta förlusttrenden mot Borås

Topplaget Borås öppnade starkast på hemmaplan och plockade poäng fort. Efter en time out började Jämtland dock knappa in poängmässigt men trepoängsskyttet satte inte samtidigt som Borås utökade sin ledning allt mer eftersom trots att Jämtland vände en tid under den första perioden. Det går däremot inte att komma ifrån att hemmalaget dominerade medan Jämtland hade svårt med att sätta sina chanser.

34-17 säger något om Borås som lag efter bara tio minuters spel. I andra blev det däremot en helt annan spelbild när Jämtland öppnade på ett helt annat sätt. Det blev ombytta roller och Jämtland plockade in poäng efter poäng som visade en helt annan sidan. Wayne Martin stod för några viktiga returer och ett tag var nästan Jämtland ikapp Borås som skapade sig ett helt annat utgångsläge inför den andra halvleken.

Den tredje perioden var en ända foulfest som handlade mycket om straffkast efter straffkast och foul efter foul både för Jämtland och Borås. Modestas Kumpys som imponerat med storspel i två matcher sedan debuten visade inte alls lika storslaget spel som tidigare. Jämtlands upphämtning var viktig inför den andra halvleken men det skiljde trots allt tio poäng mellan lagen inför de sista tio minuterna av matchen.

Foulsen fortsatte... Men Jämtland stod för en stark avslutning som plockade in på Borås i slutskedet som blev en nagelbitare. Trots det räckte det inte hela vägen mot Borås som vann med 102-93.

Matchens heta punkter

Borås första period – dominerade totalt

Borås inledde definitivt starkaste med sitt skytte och poängmässigt. De satte ribban direkt i första perioden och Jämtland fick det tufft.

Efter hemmalagets dominans – Jämtland totalvände

Vilken spelvändning!

Jämtland blev nästintill överkörd av topplaget de första tio minuterna men totalvände i den andra perioden som gjorde poäng efter poäng. Viktigt för självförtroendet inför den andra halvleken. Wayne Martin var en viktig kugge med returer och som blev matchens bästa poänggörare som svarade för 25 poäng.

Lyckades inte bryta förlusttrenden

Jämtland glimrade i stunder, inte allra minst i den andra perioden. Det räckte dock inte för att knäcka topplaget Borås. Därmed lyckades de inte bryta förlusttrenden. Förlusten innebär fjärde raka mot konkurrenten.

Foulfesten

Foul, efter foul för Jämtland Basket - onödigt vilket de också straffades av när Borås tog vara på sina chanser och plockade enkla poäng på den vägen. Inte direkt det Jämtland behövde mot ett lag som Borås.

Borås Basket – Jämtland Basket 102-93 (34-17,17-26,26-24,25-26)

Poängbäst i Jämtland: Wayne Martin, 25.

Returer: 40-40 (Jordan Semple, 11)

Assists: 14-23 (Thomas Massamba, 11 )