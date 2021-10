TV: Jägaren Michael försvann i skogen utanför Sollefteå: ”Känner mig nästan lite skamsen”

TV: Hör Michael själv berätta om natten i skogen.

Det blev ett dramatiskt halvt dygn för Undromsbodarnas jaktlag. Tio stycken fällda älgar har det hittills blivit. Måndagen var extra framgångsrik. Fyra lyckades man fälla den dagen. Men fyra fällda älgar innebär också mycket jobb med att dra fram dem till närmaste väg.

Till slut började mörkret falla och Michael Englund gick iväg för att hämta pannlampor så att de skulle kunna jobba i mörkret.

Men mörkret föll snabbare än tänkt och i en tät och mörk skog tappade Englund till slut orienteringen.

– Då upptäckte jag också att jag glömt min mobiltelefon, säger han.

Ganska snart var det becksvart, man såg inte handen framför sig.

– Jag försökte ta mig till en väg, men jag kom aldrig fram till någon, säger han.

Var du stressad?

– Nej, det tycker jag inte, jag tycker att det gick ganska bra.

Nästa plan var att gå längs med sjön, att ta sig runt den och komma fram till järnvägen som Englund visste gick över sjön.

– Men sjön var betydligt större än vad jag trodde och det gick väldigt sakta, kanske ett par kilometer i timmen högst. Terrängen var oländig, jag gick ner i slukhål och fick grenar i ansiktet. Till slut insåg jag att det var meningslöst att gå i beckmörkret och bestämde mig för att vila.

Kände du någon oro då?

– Nej, jag kände mig inte särskilt orolig. Visst, jag kände mig trött, men inte orolig, säger han.

Michael Englund gjorde det klassiska. Han kröp in under en gran och bäddade ner sig under några grankvistar.

– Någonting har jag ändå med mig från militärtjänsten, säger han leende.

När det började bli dag igen, vid 07-tiden. Klev han upp och började ta sig tillbaka samma väg som han kommit.

– Jag lyckades faktiskt sova några timmar. Jag frös lite grand när jag lade mig, men det gick bra, säger han.

Michael Englund förstod att hans jaktkamrater var oroliga och letade efter honom. När han efter några timmar såg en helikopter insåg han att den letade efter honom.

– Jag försökte vinka, men den såg mig inte. Då tog jag mig ut på ett kalhygge och där fick helikoptern syn på mig.

Helikoptern landade på hygget, och tog med Michael Englund till ett närbeläget torp där ambulans och polis väntade. Men Englund behövde aldrig uppsöka sjukhus.

Om Englund tog det lugnt i sin ensamhet så var det desto plågsammare för hans kamrater i jaktlaget. När de i mörkret lyckats dra fram älgen till vägen såg de att pannlamporna låg kvar och insåg att deras jaktkamrat förmodligen gått vilse.

– Vi har inte sovit en blund i natt, säger Anton Eriksson, jaktledare för Undromsbodarnas jaktlag.

– Michael är vältränad. Men det har varit minusgrader i natt och när han inte hittades tidigt i morse befarade man det värsta. Det har varit mycket ångest, säger Eriksson.

Men ångesten förbyttes i glädjetårar och lättnad när jaktlaget vid 10-tiden på förmiddagen fick höra att Englund hittats vid god hälsa.

– Jag vill passa på ett ge polisen en eloge, de har verkligen varit fantastiska, säger Eriksson.

Någon mer jakt blev det inte under tisdagen. Men redan under onsdagen ska jaktlaget vara igång igen. Och Michael Englund är med.