Två lägenhetsinbrott i centrala Östersund – smycken och klocka bland det stulna

Under fredagsförmiddagen så upptäckte en granne i en trappuppgång att denne upptäckt att det låg rester av ett dörrfoder på golvet i uppgången. Polis larmades till platsen och kunde konstatera att någon tagit sig in i lägenheten och skapat stor oreda. Enligt polisanmälan ska tjuven ha fått med sig två guldringar till ett okänt värde från platsen.

Därtill ska ytterligare ett inbrott inträffat samma fredag. Även denna gång i en lägenhet. Lägenhetsinnehavaren ska ha varit bortrest mellan fredagen och söndagen och under den tiden har någon brutit sig in och stulit bland annat en klocka, glasögon, en bärbar dator och en spelkonsol. Polisens tekniker har under måndagen varit ute och gjort en brottsplatsundersökning på platsen.