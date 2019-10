Två män misstänks för smuggling – tullen tog 374 liter sprit och 72 liter vin i beslag: ”Vi trodde att det var fri införsel”

När Tullverket genomförde en så kallad punktskattekontroll fann de varorna som var adresserade till en man i Åre kommun.

– Det hittades en pall med sprit och vin som inte hade några följesedlar och skattehandlingar som krävs för den här typen av varor, säger åklagaren Håkan Andersson.

Leveransen innehöll bland annat 110 trelitersboxar med vodka, 12 flaskor baccardi och 15 flaskor akvavit. I förundersökningen finns en beräkning som visar att den totala mängden alkohol motsvarar 74 000 kronor i ”undanhållen skatt”. Två män står åtalade för smuggling. En av dem är norsk medborgare och han har erkänt att beställde alkoholen i den andre personens namn. Den svenske mannen nekar till brott och säger att han ”lånat ut” sin adress men att han inte kände till att det skulle göras en större beställning av sprit till huset.

– Jag visste inte vilka mängder det var prat om eller någonting. Jag blev chockad när jag fick veta hur mycket det var, sade han under rättegången.

Åklagaren menar att båda männen är skyldiga till brott.

– Att han tillhandahåller adressen har varit en nödvändig förutsättning för att man ska kunna göra på det här sättet. De behöver alltså en svensk adress för att komma undan den norska tullkontrollen, säger åklagaren.

Under rättegången berättade norrmannen att det var ett sällskap på elva personer som skulle dela på alkoholen. Tanken var att de skulle frakta spriten över gränsen i små mängder. Under rättegången nämnde åklagaren att det skulle bli väldigt många resor med tanke på att man inte får för in mer än en liter sprit och tre liter vin till Norge.

I tidigare förhör har norrmannen berättat att hela försändelsen kostade omkring 45 000 norska kronor. Den mannen hävdar att han inte kände till att han gjort något olagligt. Han ska själv ha kontaktat tullen när han förstod att försändelsen hade stoppats. Det visar att han inte insett att något olagligt hade skett, menade hans advokat.

– Jag förstod egentligen inte vad som hade hänt. Det kom väldigt oväntat för mig, sade norrmannen i rätten.

Under rättegången var han ångerfull.

– Vi gjorde något dumt och nu måste vi ta ansvar för det. Så är det.

Åklagaren yrkar på villkorlig dom och böter för båda männen. Tingsrätten meddelar domen den 30 oktober.