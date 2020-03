Uppgifter: Damtränarna kan tvingas lämna skidlandslaget

Den turbulenta karusell som snurrar i landslaget har pågått det senaste året, sedan tränaren Rikard Grip fick sparken under mystiska omständigheter, Johan Sares valde senare att sluta och in kom Jonas Peterson, som bara månader in på sin post också han fick sparken.

Och när säsongen nu tagit slut, tar nästa vända vid. Enligt SportExpressen och SVT finns stort missnöje inom landslaget, uppgifter som började ta fart när Stina Nilsson meddelade att hon byter sport till skidskytte.

Förra veckan meddelade herrtränarna Mattias Nilsson och Fredrik Uusitalo att de båda lämnar landslaget. Vem eller vilka som tar över är ännu inte klart.

Och nu ser det ut att bli tränarbyte även på damsidan. Enligt uppgifter till SVT Sport ska de båda tränarna Stefan Thomson och Magnus Ingesson behöva lämna landslaget när deras kontrakt går ut.

– Det är en tidsfråga innan de får lämna, säger en källa till SVT.

Varken Thomson eller Ingesson vill kommentera uppgifterna kring det, och Ingesson säger sig heller inte vara medveten om missnöjet bland åkarna.

– Det är via media vi får veta det, det är väl bra att vi får titta i utvärderingarna och se vad missnöjet består i, säger Ingesson till SVT.