Uppgifter: ÖIK värvar forward från hockeyallsvenskan

I tisdags meddelade Östersunds IK att Niklas Nilsson förlängt sitt kontrakt med klubben och bara en dag senare stod det klart att även Albin Runesson blir kvar i Östersund i ytterligare en säsong.

Nu ser det ut som att ÖIK dessutom är på väg att stärka upp laget med lite mer allsvensk rutin. Enligt Expressen är Almtunas forward Oscar Pentler redan klar för klubben.

"Oscar Pentler ska vara helt klar för spel i Östersund i Hockeyettan den kommande säsongen. Det är en bra värvning med hockeyettan-mått", skriver tidningen.

22-åringen gjorde debut för Almtuna i hockeyallsvenskan under säsongen 2016/2017. Under förra säsongen levererade han fyra poäng (ett mål och tre assist) på 27 matcher för Almtuna. Pentler lånades även ut till både Wings HC i Hockeyettan och BIK Karlskoga i hockeyallsvenskan under förra säsongen.