Upprorsstämning i Hoting när Eon höjer priserna: ”Vi har blivit så jävla misshandlade”

Efter att ha tagit rygg på Staffan Göranssons Saab 9-3 bromsar vi gemensamt in på parkeringen vid Folkets hus i Hoting. En efter en dyker de andra upp: egenföretagarna Staffan Westh, Bengt-Olof Strand och Gun-Britt Nordin Wallin, och privatpersonerna Esbjörn Jacobsson och Solveig Abrahamsson. Förutom att de bor i Hoting har de gemensamt att de är kunder hos Eon – och börjar bli ordentligt trötta på storföretaget.

Att elpriserna stigit i höjden är i sig inte något nytt. Bara de senaste tre åren har region Nord, som sträcker sig över delar av Hälsingland, Västernorrland och Jämtland, haft en prisökning på 126 procent. Den senaste höjningen började gälla 1 juli i år.

När besked om den nådde Esbjörn Jacobssons brevlåda, var hans första reaktion irritation. Vid en jämförelse av priserna upptäckte han nämligen att de skiljde sig rejält mellan olika platser i Sverige.

Som det är nu används inte vinsten för att förbättra elnätet eller situationen för kunderna, utan går direkt till aktieägarna

För en företagare i Hoting med 16 A-säkring och en elförbrukning på över 8 000 kilowattimmar per år uppgår abonnemangsavgiften för elnätet till 477 kronor per månad, vilket är en höjning med drygt fyrtio kronor. I Stockholm är motsvarande summa 227 kronor – en höjning med drygt tjugo kronor. På ett år blir skillnaden mellan grundavgiften 3 000 kronor. Även för privatpersoner i Hoting kostar elnätet mer i abonnemangsavgift än i Stockholm: 595 kronor per månad jämfört med 283 kronor. Det är höjningar med drygt femtio respektive knappt trettio kronor i månaden.

– Jag har en mil till tre olika kraftverk, och 500 meter till ställverket – men ändå ska jag behöva betala dubbelt så mycket som en stockholmare? frågar sig Esbjörn Jacobsson retoriskt.

Han får medhåll av Gun-Britt Nordin Wallin:

– Det är ju det som är det sjuka. Det är därför vi sitter här och är förbannade. Av vilken anledning ska vi betala mer? Vi producerar allt häruppe. Storföretagen har ju snart förstört alla naturtillgångar vi har.

Bengt-Olof Strand funderar på hur många kraftverk det finns mellan Dabbsjön och Bergeforsen – säkert fyrtio stycken, räknar han.

Ungdomarna som vill vara kvar kan ju aldrig bli det – det finns inga förutsättningar för det. Det är grymt

Från Eon har Hotingsborna fått höra att det är de luftburna ledningarna som är anledningen till att det kostar mer att vara kund i Jämtland än i huvudstaden. De luftburna ledningarna är nämligen dyrare än de nedgrävda.

– Och det nätet har de inte ens gjort något åt på tjugo år, säger Bengt-Olov Strand.

Att det är kortare sträcka mellan abonnenterna i Stockholm än mellan abonnenterna i Hoting håller han och de andra med om, men att det nödvändigtvis skulle bli dyrare därför – det köper de inte.

– Vanligtvis är det ju så att ju fler kopplingar, desto dyrare. Om jag till exempel har en bil där en kabel brunnit ut och måste dra en ny på tre meter – då blir den billig jämfört med om jag delar upp den på tre ställen med kopplingsplintar, säger Staffan Westh.

På kort sikt leder de höjda nätavgifterna bland annat till att färre företag vill etablera sig i Hoting, konstaterar gruppen.

– Vilka företag flyttar hit om de har verksamhet som kräver mycket ström? Vad är det för attraktivt att komma hit? frågar Solveig Abrahamsson.

– Börjar det skilja 20-30 000 i månaden bara på strömmen behöver de ju inte ens fundera, fyller Gun-Britt Nordin Wallin i.

Den dyra nätavgiften är också en av delarna i den onda cirkel som utgör glesbygdens utarmning. Den har gruppen sett på nära håll under lång tid. Tillsammans räknar de högt, och kommer fram till att Hoting hittills har förlorat kommunkontor, försäkringskassa, arbetsförmedling, polis, bank, post, televerk och vägförvaltning. Att locka barnfamiljer att flytta dit blir allt mer av en utmaning.

– Folk frågar ju om det finns simhall, sporthall, café, bibliotek, bio. När allt försvinner säger den där snickaren som var intresserad av jobb hos Morgan Bölander till sin fru att "du, vi skiter i Hoting, det finns ju ingenting kvar", säger Bengt-Olof Strand.

Han minns tiden då det kunde vara trafikstockning från två håll i Hoting, då alla slutade jobbet. Eller fullt på hotell Raivi då alla skulle luncha vid tolv. När han berättar det för yngre generationer kan de knappt föreställa sig det.

– Jag kanske låter som en sån här sur bittergubbe, men vi har blivit så jävla misshandlade.

Med ledsen röst fortsätter Esbjörn Jacobsson:

– Ungdomarna som vill vara kvar kan ju aldrig bli det – det finns inga förutsättningar för det. Det är grymt.

I grund och botten handlar frågan om elavgifter om politik, fastslår Solveig Abrahamsson. Vill man att den här landsdelen ska överleva? I så fall behövs en systemändring. Och att sådana går genomföra, det finns det exempel på bara några mil över gränsen.

Till skillnad från i Sverige styr de norska kommunerna själva över sina naturtillgångar. I praktiken innebär det att en stor del av intäkterna från kraftproduktionen går tillbaka till kommunerna, istället för till privata bolag eller staten. Med en liknande regionalpolitik skulle kommuner som Strömsund och Ragunda få miljoner tillbaka.

– Det skulle vara mer av en Robin Hood-effekt. Och så borde det vara, att pengar från skog och vattenkraft kommer tillbaka. Som det är nu används inte vinsten för att förbättra elnätet eller situationen för kunderna, utan går direkt till aktieägarna, menar Bengt-Olof Strand.

Historiskt sett har även Sverige riktat insatser för att främja liv och företagsamhet i hela landet. Solveig Abrahamsson berättar om den västerbottniske landshövdingen Johan Graan som levde på 1600-talet. Efter påtryckningar mot regeringen fick han igenom en skattebefrielse för den som bosatte sig i norra Sverige. Enda motkravet för individen var att odla.

Att det ser så annorlunda ut i Sverige mot i Norge tror Hotingsborna bland annat kan på svaga lokalpolitiker, som hellre vill göra karriär än representera och driva bygdens frågor. Därför efterlyser gruppen att regeringen går in och styr elmarknaden mer:

– Oavsett parti måste de ju visa viljan. "Hela Sverige ska leva" – ja, det säger de ju allihop, säger Gun-Britt Nordin Wallin.

– Och att hela Sverige ska leva, det måste vara sant oftare än de där tre månaderna innan val vart fjärde år, avslutar Staffan Westh.