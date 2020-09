Upprustning av Litsbacken kan bli verklighet nästa sommar – investeringar på 15 miljoner kronor planeras

Det senaste året har flera stora punkter på väg mot en kommunal investering i Litsbacken bockats av. I fjol höst beviljade Mark- och miljödomstolen Östersunds kommuns ansökan om att ta vatten från Indalsälven för att tillverka snö till skidbacken. I somras slöts ett 10-årigt arrendeavtal med berörd markägare. Därmed är det nu möjligt för investeringar i skidbacken. Planerna är i det närmaste klara.

Johan Palm, chef för kultur- och fritidsförvaltningen, vill inte lämna ut några skisser över hur värmestuga och andra byggnationer är tänkta att se ut.

– Det är fortfarande ett arbetsmaterial.

Däremot kan han berätta om vad som ska göras.

– Snötillverkningssystem förstås, det är ju grunden för alltihopa. Renovering av lift. Översyn av belysning och elsystem. Vatten och avlopp. Inköp av pistmaskin. Värmestuga med personalutrymmen. Lifthus. Förrådsutrymmen kopplat till pistmaskin och annat. Det är en hel radda åtgärder i förslaget.

– Målsättningen är att genomföra det här under 2021. Sker inget utanför vår kontroll så är det möjligt, säger Johan Palm.

15 miljoner kronor finns i dagsläget avsatt för ändamålet.

På måndag ska tjänstemännen presentera förslaget inför kultur- och fritidsnämndens presidium. Möjligen kommer man behöva justera investeringssummorna. Klart är att driftskostnaderna kommer att öka i och med snötillverkning och längre skidsäsong.

– Vi kommer att äska om mer medel till driften. Vi har en befintlig drift idag på anläggningen om cirka 700 000 kronor per år i nettokostnad, säger Johan Palm.

Under hösten kommer de sista politiska besluten klubbas, först i nämnd och sedan vidare upp till fullmäktige. Friktionsfria beslut enligt Per Lundgren (C) som är ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

– Det är inga tveksamheter, majoriteten kommer att besluta det här. Det här är ett av våra vallöften som nu ska infrias. Det har varit en lång process, det känns som en seger att vi nu är där.

Efter investeringarna hoppas Per Lundgren att Litsbacken ska få ett helt annat liv än i dag.

– Jag vet att det finns stort engagemang och många idéer om vad som kan hända i backen. Jag tror ju att backen kan ge ett mervärde för bygden och Östersunds kommun, säger han.