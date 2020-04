Utsläppen minskar i coronatider – men miljöforskaren Eva på Frösön jublar inte: ”Risken är att det bara är tillfälligt”

Nästa stora klimatmöte som skulle ha hållits i Glasgow i november har just ställts in. Men ur klimatperspektiv finns positiva effekter av pandemin. Det är klart, säger Eva Alfredsson och hänvisar till att utsläpp av 50-120 miljoner ton koldioxid rapporterats ha upphört från Tyskland. Också i Jämtland märks skillnad. 5 000 färre bilar per dygn på E 45, enligt Trafikverket.

Men om omställningen i samhället inte görs långsiktig är risken att allt går tillbaka till det som gällde innan smittan, när ekonomin väl börjar fungera igen, menar hon.

– Så det här är ett oerhört tråkigt sett att få klimateffekter. Risken är att det bara är temporärt.

Eva Alfredsson är forskare vid KTH. Där har hon nyligen varit med i ett stort projekt som publicerade sina resultat bara veckor innan coronasmittan nådde Sverige.

Det handlade om att slå två miljöflugor i en smäll. Forskarna gick igenom 1 749 vetenskapliga artiklar på jakt efter vilka så kallade sidonyttor som kommer av klimatåtgärder.

Den största positiva sidonyttan var förbättrad luftkvalitet.

– Eftersom den är kopplad till förtida död, säger Eva Alfredsson.

Hon hänvisar till beräkningar som säger att 8 000 människor beräknas dö varje år i Sverige på grund av förorenad luft. Nästan 800 000 inom EU. Orsaken är framför allt trafiken.

Men det går inte att påstå att coronan nu räddar liv genom förbättrad luftkvalitet. Så enkelt är det inte.

– Det som är viktigt är att det är bra luftkvalitet under en lång period, att barn inte utsätts för dålig luft. Ju längre tid man exponeras för dålig luft desto värre är det för hjärt- och kärlsjukdomar, säger Eva Alfredsson.

Hon tror att det är en övermäktig uppgift för politiker som nu lanserar det ena stödpaketet efter det andra, att också tänka långsiktigt. Men sedan, när all aktivitet kommer igång igen, då är det desto viktigare.

– ”Business as usual” är inget alternativ. Om inte vi väljer hållbar utveckling blir vi tvingade till ett samhälle som vi inte vill ha. Som nu. Då skickar naturen sina fakturor i form av bränder och andra katastrofer. Den stora frågan är hur vi startar upp allt igen efter krisen och samtidigt ger omställningen en skjuts i rätt riktning, säger hon.

Den coronakris som nu brer ut sig över hela världen, både hälsomässigt och ekonomiskt, ses av forskare som ett naturligt experiment. I Eva Alfredssons kontaktnät dyker det upp mängder av frågeställningar för forskare att ta tag i; hur mår barn av distansundervisning? Hur mår demokratin i och efter den plötsliga lågkonjunkturen? Vad händer miljömässigt när smittan drar sig tillbaka?

– Jag vill hoppas att det blir en omställning i positiv riktning. Det finns redan planer på EU-nivå och det vore att svika ungdomarna om vi skulle överge det bygge som är påbörjat, säger hon.