Vad minns du från året som gått? Se bilder från nyhetsåret i Jämtland

JANUARI

Robotkatt ger lugn på demensboendet

Robotkatten väger tre kilo, som vilken mindre katt som helst. Den andas och avger värme, den jamar och den spinner när den blir klappad. Den finns på Blomstergården i Krokom och en dag i januari hälsade ÖP på för att klappa på det konstgjorda husdjuret.

Ann-Maria Ågran, Susanne Mattiasson och Kicki Rundgren hyllade sin nya medarbetare på avdelningen. ”Den är fantastisk och interagerar med människor. Ligger den på soffan och du går förbi så reagerar den. Då jamar den.”

Stormen var lugnare än befarat

Beredskapen var hög hos räddningstjänst, elbolag, transportföretag och myndigheter inför stormen Jans intåg i länet 11 januari. Men stormen blev lugnare än befarat. Nedblåsta träd över vägar röjdes snabbt undan och el-bolagen var snabba med att lösa de strömavbrott som uppstod. I Kallsjön passade ett gäng entusiaster på att surfa på de kraftiga vågorna.

FEBRUARI

VM-festen invigdes i Åre

4 februari invigdes Alpina VM i Åre. Massor av folk hade tagit sig till ceremonin på torget trots att temperaturen låg på minus femton grader. Där bjöds det på allt från högtidiga tal till party med Teddybears och Hoven Droven. Konferencieren Roberto Vacchi sa från scenen att 650 miljoner tv-tittare följde invigningen.

Rådhusets klocka rätt i tiden

I början av året upptäcktes att klockan på Rådhuset i Östersund inte riktigt hängde med, den gick lite fel. Att komma åt visarna på klockans utsida är inte helt enkelt, därför hade Jämtlands Klättercenter anlitats för att åtgärda problemet. Utrustad med rep och hylsnycklar firade sig Nanna Söderin ner till urtavlan tillsammans med kollegan Anders Olsson för att se till att tiden blev rätt igen.

MARS

Kaxås skola räddades

I mars stod det klart att elevantalet på Kaxås skola skulle sjunka så mycket att skolan skulle förlora en lärartjänst till hösten. Övriga lärare meddelade då att de skulle säga upp sig och rektor Sara Wikman meddelade föräldrar att det då inte fanns någon möjlighet att bedriva kvalitativ undervisning och att skolan skulle stängas inför höstterminen 2019.

Men kommunen ändrade sig, sköt till pengar för en lärartjänst, och när dessutom projekt Kaxås lockat ett par barnfamiljer till byn finns nu hoppet om att skolan kan få vara kvar.

Skidskytte-VM en succé

Skidskytte-VM hölls i Östersund i mars och blev en stor succé. Arrangemanget fick bra betyg, stämningen på läktaren var hög och Sverige tog flera medaljer: Hanna Öberg tog guld på 15 kilometer, brons tillsammans med Sebastian Samuelsson i den mixade singelstafetten och damernas stafettlag knep silvermedaljen.

APRIL

Kronprinsessa på tur runt Sverige

När kronprinsessan Victoria fyllde 40 år fick hon som present av Sveriges länsstyrelser ett besök i varje landskap. I april var det dags att hälsa på i Härjedalen och kronprinsessan fick åka skidor, kasta lasso och ta ett gympapass utomhus med eleverna på Vemdalens skola.

– Jag har saknat snö, sa Victoria under besöket.

Grottdykare undersökte underjordisk älv

Varje vinter i tolv år har dykare kommit till Stora Blåsjön för att kartlägga de delar av Bjurälven som rinner under mark i stora grottsystem.

17 dykare turades om att med hjälp av kompass, ficklampor, 100 meter långt måttband, gulgrönt orienteringssnöre, papper och timmerpenna dokumentera hur den underjordiska älven rinner. Anledningen till att expeditionen utförs på vintern är att vattenflödet är mindre och slitaget på marken i naturreservatet blir mindre.

MAJ

Arga kocken startade restaurang och glassfabrik

I maj berättade vi att "Arga kocken", Alexander Nilson, skulle starta glassfabrik i Gäddede. Fabriken, som även är en restaurang, öppnade i juni i det gamla tullhuset i Gäddede. Under året tog Alexander Nilson, tillsammans med Pär Eriksson, även över Restaurang Fjällripan i Blåsjön. Det efter att Umberto Elias och Petra Mercandino flyttade sin italienska restaurang till Östersund.

Traktor lyftes från sjöbotten

I samband med en rallycrosstävling i mars gick två fordon genom Åresjöns is. Ingen person kom till skada, men fordonen gick dock inte att rädda utan blev kvar i vattnet på drygt elva meters djup.

Onsdag 17 maj påbörjades bärgningen, en traktor lyftes upp i kraftiga band. Senare plockades även en bärgningsbil upp från Åresjöns botten.

JUNI

Sista katten utställd

En helg i början av juni var det internationell kattutställning i Brunflo. 226 katter av 26 olika raser visades upp. Det var stora, små, fluffiga och extremt korthåriga katter med alla möjliga exotiska utseenden.

Utställningen i juni blev den allra sista, arrangören Storsjökatten lägger ner på grund av allt längre engagemang bland medlemmarna.

Saknade Lucas hittades död

19 juni påträffades en livlös kropp i vattnet i Strömsunds Vattudal. Polisen sa då att det mesta tyder på att den avlidne mannen är 19-årige Lucas Löfström, vilket visade sig stämma efter att kroppen blivit identifierad ett par veckor senare.

Lucas Löfström anmäldes försvunnen 14 september 2018. Senaste gången någon såg till honom var han på en garageuppfart och verkade vänta på skjuts. Efter det vet ingen vad som har hänt.

JULI

Sista sommaren med Dunderklumpen

För andra året i rad sattes musikteatern Dunderklumpen upp på Döda fallets scen. ÖP:s kulturredaktör gick på premiären 3 juli och skrev bland annat att här fick man se skickliga skådespelare, musiker med finess, en brinnande regissör, en magisk scenograf och barn med talang.

Årets uppsättning med 25 föreställningar blev den sista. Nästa sommar ska jämtländska länskulturens Estrad Norr rikta teaterns strålkastare mot legenden om Lapp-Nils.

Handöl vann – nu rustas hamnen

När Åre kommun ordnade folkomröstning om de tillväxtpengar staten delar ut blev det Handöl som segrade. Med 147 röster mot 116 för ett annat förslag är det upprustning av Handöls småbåtshamn som ska bli verklighet.

I Storlien blev man besvikna efter omröstningen. "Jag gillar inte upplägget överhuvudtaget. Det skapar ingen sammanhållning. Det blir att vi i stället ska tävla om vem som ska få vad, sa restaurangägaren Lena Flaten till ÖP i somras.

AUGUSTI

Ko räddades ur sankmark

Måndag 12 augusti larmades räddningstjänstens styrka i Krokom ut för att undsätta en ko. Den hade fastnat i ett dike utanför Kännåsen i Krokoms kommun.

Räddningsarbetet blev besvärligt i den blöta väderleken. I nära tre timmar pågick räddningsoperationen innan den blöta, leriga och trötta kon åter kunde stå på fast mark.

Körde med bilen på torget i Östersund

På eftermiddagen onsdag 14 augusti greps en man nedanför Stortorget i Östersund. Polis kom till platsen efter att allmänheten tipsat om att en bilist betett sig märkligt. Några dagar senare häktades mannen på sannolika skäl misstänkt för stämpling till terroristbrott. Han nekade till brott.

I mitten av september släpptes mannen på fri fot då misstankarna mot honom hade försvagats. I november lades förundersökningen ner helt.

– Anledningen till det är kort, att jag inte kan bevisa det här brottet, då är det min skyldighet att lägga ner den här utredningen, berättade kammaråklagare Henrik Olin.

SEPTEMBER

Kommunen svek – då startade byborna eget dagis

I våras beslöt Krokoms kommun att stänga förskolan Pärlan i Kluk. Föräldrar i byn tog då saken i egna händer och i september öppnade "Dagiset Kronhjorten". "Det känns också bra att ge kommunen en knäpp på näsan och visa dem att det inte fungerar att bara centralisera all service", saMattias Johansson, en av föräldrarna.

Färgglad i pridetåget

Kylslaget och regnigt – men ändå färgsprakande. När årets Prideparad drog i gång lördag 14 september kunde förutsättningarna ha varit bättre. Men hundratalet deltagare som slöt upp gjorde ändå dagen till en fest.

I paraden fanns en stor mix av både privatpersoner och representanter för lokala myndigheter och organisationer. Och det var även en blandning i budskap. Längst fram gick representanter ur RFSL Östersund som valde att dra uppmärksamhet till det faktum att homosexualitet fortfarande bekämpas världen över. Under banderoller som ”Marching for those who can’t” samt ”Vi går för de som fördöms av släkt och familj” visade de sitt stöd till människor som på olika sätt kuvas.

OKTOBER

Militär uppvisning mitt i stan

Den 3 oktober landade en helikopter i Österängsparken och soldater med automatvapen hoppade ut. Det hela var en del av en militär uppvisning som skulle "visa Sveriges vilja att försvara sig mot utomstående hot", enligt viceamiral Jan Thörnqvist. Viceamirlane meddelade även att försvaret skulle öka sin närvaro i länet på grund av säkerhetsläget i Östersjöområdet.

ÖFK klara för allsvenskt spel nästa säsong

Den 27 oktober förlorade ÖFK säsongens sista hemmamatch med 1–2 mot ett guldjagande Hammarby. Trots förlusten och trots ett år fyllt av turbulens både på och utanför planen var det då klart att ÖFK är klara för allsvenskt spel nästa säsong, sportsligt sett.

NOVEMBER

Kindberg döms till fängelse

Den omtalade Kindberg-rättegången avslutades i oktober. Den 5 november kom domen mot den förre ÖFK-ordföranden Daniel Kindberg. Han döms till tre års fängelse och näringsförbud i fem år för grov ekonomisk brottslighet. De medåtalade, den så kallade Peab-mannen och Sollefteåföretagaren, döms även de till fängelsestraff. De tre ska även betala miljonskadestånd till Östersundshem och Fältjägaren AB. Det ÖFK-ägda bolaget Driftaren döms att betala företagsbot på en halv miljon kronor.

Daniel Kindberg höll en presskonferens efter att domen fallit, där han fortsatte att hävda att han var oskyldig och att domen skulle överklagas till hovrätten. Under november överklagade alla tre åtalade domen. Även åklagarna överklagade domen eftersom de ansåg att att fängelsestraffet var för kort.

Lillänge ett nytt ställe för unga att samlas på

Under hösten blev Lillänge, och särskilt parkeringen vid McDonalds, det nya stället för Östersunds unga att samlas på. Restaurangchefen på McDonalds vittnade om fulla och stökiga ungdomar som skräpade ner och störde andra gäster i lokalen och När ÖP besökte Lillänge en fredagkväll i november vill dock inte alla unga hålla med om att det är så stökigt.

– Det är mycket motorintresserat folk som kommer hit och jag upplever inte att det är värre nu, tvärt om, sa Jone Lindqvist.

Att Lillänge blivit ett tillhåll för ungdomar tror Sabina Bengtsson beror på att antalet Epatraktorer och mopedbilar exploderat i kombination med brist på alternativa träffpunkter.

– Det är lättsamt att komma hit och hänga och det finns inget annat fik som är öppet mitt i natten.

DECEMBER

Kallbadare i Funäsdalen

Det iskalla vattnet bränner mot huden när man sakta sänker ner kroppen i isvaken vid Strandvägen i Funäsdalen. Här samlas upp mot ett 30-tal kallbadare minst en gång i veckan för att ta ett dopp – oavsett årstid och väder.

– Man måste fokusera bara på andningen och vara helt i nuet, berättade Karin Örnholmer som drog igång gruppen i höstas och beskrev känslan av det kalla vattnet så här:

- Man får ett slags lugn i hela kroppen och känner sig samtidigt stark och oövervinnlig.

Rekord fyra år på raken

Marcus Färnström och Lars Persson på Trångsviken chark är nöjda med årets julrusch. För fjärde året i rad har de slagit försäljningsrekord.

– Vi har ett smalt utbud jämfört med andra. Och så försöker vi växa med en butik i taget. Det är viktigt att behålla kvalitén, säger Lars Persson.

Sett över året är den raka falukorven storsäljaren. Nummer två är Ramselebaconet. Och förutom julen är jaktsäsongen en storsäljande tid på året.

– Jägarna behöver mycket i matsäcken. Rökt fläsk, grillat fläsk, syltat fläsk och korv, korv, korv.