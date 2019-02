Häftigt snöfall i länet under lördagen – håller i sig till i kväll: ”Snöar kraftigast i de norra delarna”

Inför lördagen gick SMHI ut med en klass 1-varning för mycket snö i Jämtlands län. Enligt SMHI kan det komma uppemot 15 centimeter snö i länet under dagen.

Och snöfallet ser ut att hålla i sig ett tag. I Härjedalen ska det sluta snöa vid 17-tiden och i Östersund vid 19-tiden ikväll, enligt Christoffer Hallgren, meteorolog hos vädertjänsten Foreca.

– Men värst snöfall är det i länets nordligaste delar. Där ska det snöa till 22-tiden ikväll, och där ser det alltså ut att komma mest snö under dagen, säger Christoffer Hallgren.

Även i Åre, där det just nu pågår alpina VM-tävlingar, har det snöat kraftigt under lördagen. Men SMHI har i nuläget ingen utfärdad vädervarning i just Åre.

– Där har det snöat ungefär en centimeter de senaste fyra timmarna. Men i fjällen har det en tendens att variera en del på olika platser, säger Christoffer Hallgren.

Det kan även uppkomma lokala snöbyar i länet under natten, men då räknar man med relativt små snömängder.