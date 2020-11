Vädervarning för halka – väglaget ställer till problem i busstrafiken

Under morgonen har radion rapporterat att bussar kan vara försenade eller inställda på grund av vädret. Under morgonen hamnade en buss snett över vägen i Rensved, utanför Pilgrimsstad. Dessutom har en lastbil har stått still på Åsvägen.

SMHI:s vädervarning för ishalka gäller hela Jämtlands län förutom fjälltrakterna. På deras hemsida står det: ”Regn som faller på kalla vägar eller underkylt regn kan ge ishalka”.

Myndigheten skriver även att molnen ser ut att lätta under kvällen och det gör att våta vägbanor kan frysa till på nytt.