Väg stängs av i Hammarstrand

Från 30 oktober till 1 december kommer infarten till Strandgatan vid Hemvägen och Gällö skog att stängas av i Hammarstrand. Det meddelar Ragunda kommun.

För att nå adresser längs Strandgatan ombeds trafikanter och gående att använda infarten till Strandgatan mellan Restaurang Hörnet och kiosk Vildhussen, vid Centralgatan 9.

Gatan stängs av på grund av grävarbeten. Arbetet med att fräscha upp Hammarstrands centrum och väg 323, Centralgatan, beräknas vara klart under hösten 2020. Under hösten 2019 arbetar man med åtgärder av VA-nätet och fortsätter därefter arbetet med gång- och cykelvägen under hösten.