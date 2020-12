Valet stod mellan osäker medicin och dödsklinik – efter tio år vann Björn från Sundsvall kampen mot sjukdomen

Vad gör man med 200 000 kronor?

För Björn Eklund stod valet mellan en osäker och dyr behandling han själv fick bekosta – och en enkelbiljett till en självmordsklinik i Schweiz. Dit de åker som inte orkar lida längre.

Fram till januari 2008 levde han ett normalt liv. Tränade, umgicks med familj och vänner, jobbade som journalist och senare nyhetschef på Dagbladet.

Så blev han sjuk i en vanlig influensa; inget heller att oroa sig för. Men sedan var det som om influensan tog om, med gasen i botten, beskriver han. Och det blev bara värre.

Han tvingades ta långluncher på två-tre timmar och lägga sig för att orka med en hel arbetsdag. Kvällar och helger gick åt till att samla krafter för att orka gå på jobbet. Vardagen skalades av lite i taget. Resor, utflykter och matlagning måste successivt plockas bort. Han som älskat att träna kunde inte. Och när han ändå tvingat iväg sig på en motionsrunda, på uppmaning av sjukvården, kunde han må bättre i nån timme, men fick betala med flera dagars bakslag då han knappt tog sig ur sängen.

– Det är ett tillstånd som inte går att beskriva. Jag har sprungit maraton, jag har varit sjuk – men det här är så oerhört mycket värre, säger han.

– Så länge man hoppas att det ska försvinna, googlar och letar, så hoppas man. Men sedan är det inte så roligt.

2014 orkade han inte jobba längre, och inte långt efteråt var han sängbunden större delen av dygnet. Hjärtat drabbades av syrebrist och infarkt, magen var ur lag. Sjukvården konstaterade att proverna var bra och att det nog inte var något fel på honom.

– ME har fått stämpeln att vara en hittepå-sjukdom, säger Björn Eklund.

”Det finns 1000 vårdcentraler i Sverige. Skulle man söka för ME kunde man vid den här tiden plocka bort 998”, skriver han. Men av den 999:e, i Motala, fick han faktiskt diagnosen ME, myalgisk encefalomyelit.

Där fick han också veta att ett det pågick forskning på ett preparat, Rituximab, i Norge. Normalt används det mot cancer och autoimmuna sjukdomar. ”Jag skulle ha åkt till månens baksida för att få den medicinen”, skriver han.

Ekonomiskt hade han det också tufft. Försäkringskassan godkänner inte att man är sjukskriven för en sjukdom som officiellt inte finns.

– Jag hade ändå tur mitt i alltsammans. Jag blev sjuk när jag var 52 och hankade mig fram ett antal år. Sedan lades Dagbladet ner och jag kunde få ett avgångsvederlag. Jag hade också tagit ett lån medan jag fortfarande jobbade.

Två behandlingar med Rituximab kunde han få i Sundsvall, men inte mer. Ville han gå vidare fick han ta sig till Norge och själv bekosta resor och behandlingar. Varje dos Rituximab kostade många tusen kronor.

Han gjorde det. La ut tusentals kronor, gav sig ut på resor som nästan knäckte honom i hans bedrövliga tillstånd. Men han såg en ljusning och började fundera över om inte högre doser skulle vara ännu bättre?

– Jag kände att det lättade efter de första doserna så jag chansade och höjde dosen mycket. Och jag fick effekt, säger han.

Senare avblåstes den norska forskningen kring Rituximab. Studien misslyckades och Björn Eklund tror att det beror på att man gav för låga doser, även om han vet att alla inte fungerar likadant som han. Senare fick han kontakt med Jonas Axelsson, en läkare som driver en privat klinik i Vällingby och intresserar sig för ME. Av honom fick han antivirala läkemedel och blev ännu bättre. En teori är nämligen att virus ligger bakom ME.

– Rituximab slår ut B-cellerna från immunförsvarssystemet. Axelsson trodde att mina virus åkte runt med B-cellerna, så när de försvann följde det mesta av viruset med. Resten av viruset kunde man komma åt med antivirala, säger Björn Eklund.

Det var en stor triumf för honom att i september i år kunna springa Stockholm Maraton, ytterligare en markering av att han var frisk och tillbaka på banan. Men det är ovanligt att tillfriskna från ME. Och ännu ovanligare att man förblir frisk.

– En del har blivit bättre men fått tillbaka det. Jag har fortfarande dålig känsel i fötterna och IBS-mage. Men det är ingenting i jämförelse med hur det var, säger Björn Eklund.

Det är vanligt att ME utlöses av en influensa, och intressant nog visar det sig att en och annan Covid-patient utvecklar liknande symtom. Med tanke på all uppmärksamhet kring Covid-19 kanske det kan få världen att erkänna sjukdomar som ME – eller vad man nu vill kalla dem – och forska mer kring dem, funderar Björn Eklund.

– Men då måste nog initiativet komma från politiskt håll. Jag tror inte vården gör något; de läkare som styr har redan bestämt sig för att ME inte finns. Fast historien borde ha lärt oss att det tillkommer sjukdomar hela tiden. Redan MS, multipel skleros, kallades fejkarnas sjukdom tills man kunde röntga hjärnan och se det förstörda myelinet, säger han.

Själv går han inte runt och oroar sig för att få tillbaka sjukdomen.

– Jag är bara lycklig över att jag kan leva ett normalt liv igen. Om min bok kan hjälpa någon annan har det varit värt allt jag har varit med om. Det finns så många, inte minst barn och ungdomar, som har det bedrövligt, säger Björn Eklund.

Björn Eklund signerar sin bok lördag den 19 december på Akademibokhandeln Vängåvan.