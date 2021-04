Värdet på skogen stiger – chockhöjda virkespriser gör byggen dyrare: Aldrig varit med om liknande

Bostadsmarknaden i Jämtland är glödhet. I tre delar tittar ÖP närmare på den ökade efterfrågan.

Byggvaruhusets virkeslager är påfyllt inför sommaren. Under det senaste kvartalet har priset på en del byggmaterial stigit med upp till 30 procent.

– Jag har aldrig varit med om en liknande prisökning. Det är världsmarknaden som driver upp priserna, säger David Ekholm, platschef på K-Bygg Fresks i Östersund.

Precis som svenskar drabbats av bygg- och renoveringsfebern under pandemin, så har byggandet ökat även i USA. Samtidigt har ett skadedjursangrepp i Nordamerika resulterat i en låg virkesproduktion.

Varubristen i kombination med bygg- och renoveringsboomen har orsakat ett prisrally på trävaror i USA.

Under fjolåret ökade den svenska trävaruexporten till USA med hela 76 procent jämfört med året innan. Därtill ökade den svenska exporten av plankor och brädor till europeiska länder under fjolåret med 12 procent.

– Vi påverkas av turbulensen på världsmarknaden. När allt mer virke exporteras i stället för att säljas på den svenska marknaden stiger priserna även här, säger David Ekholm.

Att beräkna vilken prisökning de höjda virkeskostnaderna resulterar i på ett nybyggt hus är svårt.

– Alla materialkostnader i ett husbygge har inte ökat, säger David Ekholm.

Den starka trävarumarknaden gör att det råder prisfest hos sågverken. Enligt Jonas Mårtensson, på skogsbolaget SCA, är timmerpriserna ännu relativt oförändrade för skogsägarnas del.

– Det är svårt att säga vad som sker med virkespriserna framöver, säger han.

Under pandemiåret har priset på skogsmark höjts. Sett till de omkring 100 årliga skogsaffärer som fastighetsförmedlingen Ludvig & Co gör ökade priset på skogsmark i Jämtland och Västernorrland med åtta procent under 2020.

– När börsen skakar väljer många att i stället investera i säkra, reella tillgångar, säger mäklare Mikael Sillerström.

Prisökningen smög igång redan före pandemin. Enligt fastighetsförmedlingens statistik har priset på jämtländska och västernorrländska skogsmarker ökat med 16 procent under de senaste fem åren.

Bland köparna finns både länsbor och personer som är bosatta utanför Jämtland och Västernorrland.

– Kunskapsnivån bland köparna har höjts. I dag förstår många fördelarna med att köpa ung skog i stället för risken med att investera i gammal skog, säger Mikael Sillerström.

Bland byggvaruhusets virkesbuntar framhäver David Ekholm sin ödmjukhet inför att byggvaruhandeln har turen att verka i en bransch som fått ett uppsving under pandemin.

–Eftersom det inte verkar bli några stora lättnader av coronarestriktionerna ser försäljningen ut att bli bra även i år.

Under fjolåret ökade byggvaruhandeln sin omsättning. Försäljningsökningen är kopplad till pandemin och att människor i större utsträckning stannade hemma och spenderade mer pengar på sitt boende.

Kommer virkespriserna att fortsätta stiga?

– Fortsatta prisökningar är svåra att sia om då det är många faktorer på världsmarknaden som spelar in, säger David Ekholm.