Vårdpersonalen om Östersunds kommuns lönesatsning: ”Ett slag i ansiktet”

Mitt under pandemins första våg förra året kom beskedet från Östersunds kommun att man satsade 300 kronor på undersköterskor för att underlätta rekryteringen av ny personal. En enhetschef sade till ÖP att hon skämdes för kommunens agerande.

I år är det exakt samma satsning med 300 kronor extra per anställd. ÖP har intervjuat två stödassistenter som reagerade starkt när de fick höra om årets satsning.

– Jag blev riktigt förbannad och jag tycker inte att det här är okej, säger en stödassisten.

De båda stödassistenterna arbetar på olika LSS-boenden i kommunen. De anser att omsorgspersonal alltid varit lågt lönesatta om man ser till deras samhällsviktiga funktion. Men de trodde att det skulle bli ändring nu när människor i och med pandemin förstått mer av deras jobb.

– Det har visat sig hur sårbart vårat samhälle är om inte vi finns. Om det inte finns kompetent och bra personal på plats. Då har man känt att äntligen så kanske vi får credd för det här på något sätt. Och så kommer det här. Det blir verkligen liksom ett slag i ansiktet på oss, säger en stödassistent.

Hon lyfter fram politiker och privatpersoner som applåderar deras insats och kallar dem för hjältar. Sådant betyder mycket, men hon anser att det också borde synas i lönekuvertet hur viktiga undersköterskor och stödassistenter är. Inte bara under pandemier utan alltid. Besvikelsen är just nu enorm.

– Jag vet inte hur jag ska beskriva det. Man växlar mellan att vara arg, frustrerad, ledsen, uppgiven och jag vet inte vad jag ska säga för ord som man kan uttrycka det med. Det är så otroligt sjukt, säger hon.

De berättar att en utbildad undersköterska och stödassisten ligger på omkring 25 000 kronor i månaden. Det är då personal som jobbat omkring 15 år i yrket. Nu ska dessa arbetskollegor konkurrera om en pott på 300 kronor.

– Det är småsmulor liksom. Med de små smulorna så talar man också om vilken syn kommunen har på oss som arbetar på golvet, säger en stödassistent.

Med de små smulorna så talar man också om vilken syn kommunen har på oss som arbetar på golvet

De lyfter fram det faktum att de bara får betalt halva den tid de har sovande jour på jobbet.

– Vilken chef jobbar utan att få fullt betald tid på natten? Ingen! Ingen! Men vi inom vården, vi bara tackar och tar emot. Det är så fruktansvärt. Om jag jobbar åtta nätter på en månad är det 40 timmar som jag är borta från min familj utan att jag får betalt. Och så ska de ge oss 300 kronor.

Kommunen motiverar nivån på lönesatsningen med att det främjar nyrekryteringen av personal. En förklaring som de två stödassistenterna inte köper.

– Om jag för 300 kronor och någon annan får noll kronor, så är det ingenting som gynnar någon nyrekrytering utifrån det.

Deras närmsta chefer får en pott på 1 000 kronor per enhetschef. Medan verksamhetscheferna får 5 500 kronor.

– Man funderar på hur svårt det är att tillsätta verksamhetschefer, som redan har en hög lön. Är man tvungen att lägga till 5 500 kronor per månad för att kunna rekrytera till de tjänsterna? No way! Det är inte det som det handlar om, säger en stödassistent och fortsätter:

– Vi har alltid varit lågavlönade, vi har alltid ansetts vara på låg nivå. Vi har aldrig varit ett högstatusarbete på något sätt. Vi är där för att serva andra hela tiden.

De pratar om hur svårt det senaste året varit. Vid minsta lilla förkylning måste de stanna hemma och sjukskriva sig. Vikarien kanske också behöver gå hem och plötsligt kallas ordinarie personal in på övertid. De jämför det med cheferna som kan jobba hemifrån och slippa sjukskrivning.

– Man kan undra vad det är verksamhetscheferna har utsatts för, eller presterat, som gör att de behöver den här extra stimulansen?

Stödassistenternas fråga ställer ÖP till kommunens förhandlingschef Larry Hallberg.

– Det vi har gjort när det gäller verksamhetscheferna är att vi har kalibrerat chefslönerna i kommunen. Det är för att vi ska ha en lönepolitik som inte bygger på att din lön beror på vilken verksamhet du är chef för. Vi har gjort en genomlysning inför löneöversynen 2021 och där visade det sig att vård- och omsorgscheferna låg lågt i den lönestruktur som fanns i hela kommunen, säger han.

Larry Hallberg lyfter fram att de extra 300 kronorna till undersköterskorna och stödassistenterna kan ses som lök på laxen eftersom det är extra pengar utanför den löneökning på 2,2 procent som sker enligt kollektivavtalet.

– Det finns många grupper som inte är med i prioriteringen. Undersköterskor och stödassistenter har varit med i flera år. Man får se det över tid. Det handlar i grund och botten om vår förmåga att kunna rekrytera och behålla personal, säger Larry Hallberg.

Han berättar att det i kommunens resonemang inte fanns med någon beaktning till den extra belastning som covid-19 haft på vårdpersonalen.

Vi vet inte vad som biter oss i svansen om vi bråkar

De stödassistenter som ÖP pratat med säger att de inte känner sig uppskattade från arbetsgivaren och att de är i ett klassiskt låglöneyrke.

– Man kan säkert diskutera om man tycker att det är en låg eller en hög lön i sig för det jobbet man gör. Det kan man ha synpunkter på, säger Larry Hallberg.

Stödassistenterna hoppas nu på att flera kan reagera och agera för att få till en ändring. I grunden är satsningen godkänd av Kommunal.

– Nu har de sagt att de står bakom oss om vi är några som vill dra igång saker och ting. Men vi vill ju vara lojala mot arbetsgivaren. Vi vet inte vad som biter oss i svansen om vi bråkar.