Vårens högskoleprov ställs in helt – så många skulle ha skrivit det i länet

Under presskonferensen som regeringen höll under eftermiddagen meddelade Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning, att högskoleprovet ställs in. Ungefär 70 000 personer har anmält sig till provet som tänkte genomföras 4 april på 120 orter, varav tre i länet.

- Det berör många människor som befinner sig på samma ställe under en hel dag, säger Ernkrans.

Beslutet att ställa in togs av ansvarig myndighet Universitets- och högskolerådet, UHR, under fredagen. Det kommer inte göras överhuvudtaget under våren.

– Det här är en extraordinär åtgärd och det har aldrig tidigare hänt, säger Matilda Ernkrans.

Eftersom högskoleprovet används som urval i högskolan, kommer det ställa till problem i höst för studenter som sökt utbildningar.

- Det kommer få konsekvenser, säger Matilda Ernkrans.

Samtidigt säger hon att regeringen tittar på olika sätt att hantera det inför höstens antagningar. Några direkta lösningar hade Ernkrans inte klar vid presskonferensen.

Högskoleprovet skulle ha skrivits i Östersund, Sveg och Strömsund. Totalt var 603 personer anmälda till de tre orterna: 526 i Östersund, 47 i Sveg och 30 i Strömsund.