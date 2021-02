Varningen – skenande kostnader när regionerna väljer att köra ambulansflyg med egna jetplan: ”De har köpt in lyxflygplan”

I januari i år landade ambulansflyget på Frösön 30 gånger. 30 patienter hämtades och lämnades för transport till framför allt Umeå. Några av flygningarna gick också till de större sjukhusen i Stockholm, Göteborg och Uppsala.

Hälften av patienterna var akuta fall. Bland annat kuvöstransport av för tidigt födda barn och andra intensivvårdspatienter.

Företaget Babcock Scandinavian Airambulance på Frösön har haft uppdraget att sköta dessa sjuktransporter sedan 2003. Det är Nordens största flyg- och helikopterambulansföretag med egna sjuksköterskor, tekniker, piloter och annan kringpersonal. Baser och hangarer finns över hela Sverige samt i Finland och på Åland.

Företagets ena ben består av ambulanshelikoptrarna och här är Frösön huvudort. Än så länge finns fortfarande en marknad för offentligt upphandlade sjuktransporter med helikopter.

Men för det andra benet, ambulansflyget, är det slut.

En ny konkurrent har dykt upp i form av ett offentligt ägt nystartat bolag. Det regionägda KSA (Kommunförbundet Svenskt ambulansflyg) ska i år ta över allt ambulansflyg i hela landet.

Det innebär att en tredjedel av Babcocks omsättning försvinner och en tredjedel av dess personal. Cirka 80 personer blir av med jobbet.

Det grundläggande motivet för att starta det här var att reducera kostnaden

En rad problem och förseningar har skjutit på starten av KSA. Och i samma takt som det visat sig vara komplicerat att starta flygbolag har kritiken mot hela idén ökat i styrka. Det handlar om varningar för fördyringar och ett ifrågasättande av att sjukvården ska äga egna plan. Jetplan dessutom.

Där Babcocks propellerplan kostar 50 miljoner kronor styck och är av beprövad modell kostar regionernas sex nyinköpta jetplan 120 miljoner kronor styck. Det vill säga 720 miljoner kronor tillsammans. Koldioxidutsläppen är dessutom mycket högre, minst 30 procent enligt flygbranschen.

De har köpt in lyxflygplan och ändå tror politikerna att det här ska bli billigare

I höstas reagerade Region Jämtland Härjedalen när det visade sig att kostnaden skulle mer än fördubblas från 29 670 kronor i timmen till beräknat timpris på 68 205 kronor när KSA tar över i sommar.

Sedan dess har KSA räknat om och kommit med ett förslag som är betydligt billigare. Men kostnadsbilden är enligt region Jämtland Härjedalen fortfarande oklar.

– Det grundläggande motivet för att starta det här var att reducera kostnaden, säger regiondirektör Hans Svensson som menar att frågetecknen kring slutpriset fortfarande är många.

– Processen har pågått i många år men nu ska allt hända. Då blir det mer påtagligt. Hur det blir vet vi inte, säger regionens ekonomidirektör Peter Rönnholm.

Jämtland Härjedalen använder sig av ambulansflyget näst mest i landet, endast Norrbotten behöver det mer. I fjol blev det 611 timmar till en kostnad på nästan 19 miljoner kronor.

– De har köpt in lyxflygplan och ändå tror politikerna att det här ska bli billigare. Varför avbryter man inte bara alltihop, säger en anonym pilot med insyn i ambulansflyget.

Poängen med de beställda planen är bland annat att de har plats för tre liggande patienter i stället för två. Vårdkvaliteten anses högre på fler sätt.

En pilot som ÖP talat med menar att det är extremt ovanligt att så många patienter som tre behöver eller kan åka samtidigt. Den största invändningen är annars att jetplan kräver minst en timmes flygtid för att vara ekonomiskt försvarbara.

Få resor i Sverige är så långa i dag. 45 minuter är det normala, enligt Agneta Karlfeldt, driftschef på Babcocks ambulansflyg.

Hon är starkt kritisk till hela upplägget och oroar sig för de många som blir av med jobbet.

– KSA har varit på gång i tio år och hela tiden har syftet varit att få till en samordnad upphandlingsorganisation. Med upphandling får man kostnadskontroll men nu ska i stället skattebetalarna äga ett flygbolag och slå ut en kunnig bransch, säger hon.

Babcock skulle ha kunnat vara med och lägga anbud på en del av paketet. KSA har sent i processen bestämt att inte anställa egna piloter. Det visade sig vara förenat med komplicerade krav och licenser och piloterna ska därför lejas in via bemanningsbolag, något som kraftigt kritiseras av Svensk Pilotförening, läkarförbundet, Vårdförbundet och flygteknikernas fackförbund.

Samtliga fördömer denna anställningsform.

Babcock ville inte lägga bud på att stå för bemanningspiloter, menar Agneta Karlfeldt.

– Det skapar en dålig kultur att ha olika arbetsgivare, något som varken gynnar flygsäkerheten eller patientsäkerheten . Två piloter och en sjuksköterska är ombord samtidigt och att ha två olika gäng i cockpit och kabin är en ohållbar situation. Vi vill inte vara med om det, säger hon.

Upphandlingen av bemanningen är nu avbruten sedan det visade sig att det företag som vann inte uppfyllde villkoren i avtalet.