Fyrabarnsmamman fick nog – fokuserade på rätt mat – gick ner 28 kilo: ”Om jag kan så kan alla andra”

Fyrabarnsmamman har gjort en otrolig resa. För cirka ett och ett halvt år sedan vägde hon över hundra kilo trots sin längd på 159,5 centimeter.

– När barnen hade somnat på kvällen hamnade jag framför tv:n och åt. Det kunde bli ett rör med chips, ett paket glass och gärna en chokladkaka. Och det var inte bara till helgen, så här kunde det vara nästan varje kväll. Det fanns ingen hejd på mig, berättar hon.

Även om Erica inte hade fysiska problem, mådde hon inte bra. Hon hade svårigheter att komma igång och hittade på alla de klassiska ursäkterna: "Jag börjar på måndag, eller på onsdag, eller nästa vecka. "Jag är värd det här därför att... ".

– En dag fick jag nog. Hela samhället vill att man ska frossa. Vem sjutton säger att det är ett måste att ta en godbit till fikat? Jag väljer att avstå, säger hon med eftertryck.

På kanelbullens dag svämmade sociala medier och kakfaten på arbetsplatsen över av hembakat. För att bevisa att det fanns andra alternativ åkte Erica till en kaffe- och tebutik och beställde ett te med kanelbullesmak.

– Det går att förändra sig, men man måste vara väldigt bestämd och stå fast vid sitt beslut. Jag lägger upp olika strategier för att hjälpa mig själv, säger Erica.

Kilona rasade av henne när hon helt uteslöt socker, chips, läsk, godis, glass, alkohol och snabbmat. Efter ett halvår hade hon gått ner 16,4 kilo men där stod vågen still igen. Erica ville ta det ett steg längre. Hon hade tidigare testat och fått bra resultat av dieten LCHF (Low Carb High Fat, lite kolhydrater mycket fett) Men nu var målmedvetenheten på topp.

– Jag skrev ett inlägg på Instagram i november 2017 där jag berättade att jag skulle sluta med kolhydrater i "några veckor", för att få en kickstart med viktnedgången, berättar Erica.

"Några veckor" blev en livsstil, i dag står vågen still på 62 kilo. En viktminskning på 28 kilo sedan starten för ett och ett halvt år sedan.

– Jag mår så mycket bättre på alla sätt. Jag har inte motionerat mer än den vanliga vardagsmotionen. Den jag får av att jobba heltid, vara med min familj. Min målbild är 55 kilo och för att nå dit inser jag att jag måste lägga tid på motion, säger hon.

Erica har aldrig räknat kalorier utan lyssnat till sin hunger och mättnadskänsla.

– Det som omgivningen ser som "vanlig" mat, är i dag inte min "vanliga" mat. Jag ser till att det finns varianter som passar mig till måltiderna med familjen. Istället för spagetti till köttfärssåsen tar jag ost till exempel.

Hon ser sig inte som en strikt LCHF-anhängare utan gör undantag på fredagskvällar när hela familjen äter tacomiddag tillsammans.

– Jag tillåter mig att äta några hårda skal och några tacochips till maten, säger Erica.

Rädslan att trilla dit är alltid närvarande. Efter självrannsakan har hon beslutat att helt utesluta smaker som glass och chips, för att inte låta sig triggas igång. Sociala sammanhang som kalas och middagar är en utmaning.

- Jag får ofta höra att man inte kan överleva utan kolhydrater, men det kan man tydligen och jag mår bra av det. Det är väldigt individuellt, alla är unika och man får söka sin egen väg när det gäller att gå ner i vikt, det här är mitt sätt, säger hon.

Planera är nyckelordet för att lyckas. Inköpslistor och sätta en meny för veckan med mat som både passar familjen och Erica som nu har erfarenhet av maträtter som fungerar för henne.

– Jag har insett att mitt problem är mitt ätande. Jag kan inte sluta om det är något jag tycker är väldigt gott. Så har det varit ända sedan jag var liten, säger hon.

Viktresan har varit långt ifrån enkel. Hennes Instagramkonto har hjälpt henne mycket. Glada hejarop från följare och de konkreta före- och efterbilderna har sporrat henne att inte ge upp.

– Bilderna är i första hand för att peppa mig själv och för att visa andra att det faktiskt går, bara man vill. Många är imponerade över hur mycket jag har gått ner i vikt och jag har lite svårt att greppa det själv, säger fyrabarnsmamman.

För att synliggöra att övervikten försvunnit har Erica sparat ett par jeans som satt tajt på hennes 90-kiloskropp. Dem tar hon på sig ibland för att inse att hon gått ner från XL till S/XS.

– Om jag kan göra det här så kan alla andra, säger hon bestämt.

Ericas råd till viktminskning

► Ingen annan tvingar dig att äta, det är ditt eget val vad du stoppar i munnen.

► Ta med dig exempelvis ost i väskan ifall att du blir hungrig.

► Veckohandla och skriv matlistor.

► Ta dig tid och fundera på vad som ligger bakom övervikten. Det finns professionell hjälp att få om man behöver det.

► Väg dig och använd gärna måttband.

► Ingen annan har tvingat i mig mat, det handlar om att ta tag i det själv.

Namn: Erica Passi

Ålder: 30 år

Familj: Man och fyra barn 9, 8, 6 och 2 år

Bor: I Bredsand i Sundsvall

Arbetar med: Sjuksköterska på Sundsvalls sjukhus.

Inspireras av: Louise Hafdell som är föreläsare och inspiratör @Louisehafdell_unnadig.

Vad drömmer du om: Att utbilda mig till barnmorska.

Motto: Min tatuering på armen - "she believed she could so she did"

Instagram: @ericapassi