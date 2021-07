Veckans andrabollar: Semas fina start i jakten på PL-plats • Colketts bakslag under provspelet • Publiken sviker ÖFK?

Svag publiksiffra på Jämkraft Arena

Låt gå för att några kanske sökt sig till en svalare plats, att somliga passar på att träffa familj och vänner under semestern, att det fortfarande är pandemitider. Publiksiffran under måndagens match mot Halmstad var direkt svag. ÖFK kunde tagit in en bra bit över 2000 personer. Hur många som dök upp? 1563 åskådare. Sedan klubben gick upp i allsvenskan, bortsett från pandemimånaderna, är den sämsta noteringen från 2017 då 4030 personer såg ÖFK möta AFC Eskilstuna.

Ken Sema tillbaka som målskytt

Det blev aldrig någon speltid för Sverige under EM. Men i klubblaget visar den tidigare ÖFK-stjärnan på gryende form. I tisdags gjorde han sin första försäsongsmatch med Watford när laget mötte League 2-laget Stevenage. Sema gick av matchen som Watfords enda målskytt efter att ha nickat in kvitteringen till 1–1. Watford gick som bekant upp till Premier League till den här säsongen och spelar sin premiär mot Aston Villa om drygt två veckor. Finns Sema med i startelvan då?

Charlie Colkett klev av skadad

Ja, ni läste rätt. Turerna runt mittfältaren rullar vidare. 24-åringen har tillbringat den senaste tiden på provspel hos den engelska League 1-laget Doncaster Rovers. Men när han förra fredagen fick chansen att visa upp sig under träningsmatchen mot Newcastle var olyckan framme. Den tjänstlediga ÖFK-spelaren drog på sig en skada och fanns inte med när Rovers senare träningsspelade mot Sheffield United under torsdagen.