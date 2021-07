Veckans andrabollar – Turgotts smakstart med Jamaica • Potters nya look • Morrisons nästa klubb

Colkett fick inte följa med.

Charlie Colkett har provtränat med Doncaster Rovers den senaste veckan. Men han fick inte följa med när laget åkte till Skottland på träningsläger. Av totalt åtta provspelare är det endast fyra stycken som följer med norrut.

– Det är väldigt svårt när man tar in provspelare och de har en vecka att imponera på, spela en match och de vill ha ett beslut direkt därefter, sa klubbens tränare Richie Wellens till Doncaster Free Press.

Men han öppnar också dörren för de fyra spelarna när laget senare ska återvända till England.

– Vi kan fatta ett snabbt beslut på vissa men andra behövs mer tid och de kan träna ytterligare en vecka.

Turgotts Jamaica fick flygande start

Jamaica vann mot Surinam med 2–0 under natten mot tisdagen i premiärmatchen av Gold Cup för landet. Blair Turgott startade matchen till höger på mittfältet och såg lagkamraten Shamar Nicholson göra 1–0 efter endast sex minuter.

I den 26:e minuten utökade Jamaica ledningen till 2–0 genom Bobby Reid, till vardags i Premier League-laget Fulham. 2–0 blev också slutresultatet i matchen och innebär en gynnsam start för laget i gruppspelet.

Blair Turgott byttes ut efter 72 spelade minuter och gjorde plats för Cory Burke. I den andra matchen i grupp C möttes Costa Rica och Guadeloupe, där vann Costa Rica med 3–1.

De två bästa lagen i varje grupp går vidare till kvartsfinaler, som spelas 24 och 25 juli.

Ravel Morrisons kovändning

Den förre supertalangen som gjorde sex matcher för ÖFK under 2019 provtränar med Derby County, där Wayne Rooney numera är tränare. Han tränade med laget under måndagen och följer med truppen på försäsongsläger i södra England.

Han har varit klubblös sedan i december när han bröt kontraktet med holländska Ado Den Haag och det har gått knackigt för spelaren som spåddes en lysande fotbollsframtid.

Morrison spelade träningslandskamper med Jamaica under försommaren och såg ut att bli en del av truppen med Blair Turgott i Gold Cup. Men när laget spelade mot Surinam fanns han inte med i truppen.

Nu satsar han allt på att bli en del av Rooneys lag i den engelska andraligan.

Graham Potters sommarskägg

Han har varit renrakad sedan han kom till Östersund för snart tio år sedan. Men när Brighton nu återsamlas inför starten av Premier League syns en annan look på Graham Potter. Han har skaffat skägg.

Men det blir ingen releasefest för sommarskägget, som Johan ”Stakka Bo” Renck sägs ha hållit under 1990-talets ironiska peak. Potter smyger istället in med looken på Brightons Instagramkonto under måndagen. Det återstår att se om det här skapar en skäggtrend bland tränarna runtom i Europa.

Det är en månad kvar till premiärmatchen i Premier League, frågan är om skägget finns kvar när Brighton möter Burnley på bortaplan i den första omgången?