Vemdalen slår ett slag för klimatet – auktionerar ut bilder på Lodge och Lya – intäkter går till miljöorganisation

– Det här är ett sätt för oss att visa uppskattning till vår vackra natur men också för att uppmärksamma att klimatet och vår natur genomgår en stor förändring, säger Marcus Ståhl, vd för destination Vemdalen.

Bilderna kommer från allmänheten som bjudits in att delta genom att skicka in sina vackraste bilder från Vemdalen med omnejd. Sedan har destinationsbolaget valt ut fem bilder som tryckts upp på canvasdukar. De kommer att finnas att titta på i samband med leva och bo mässan "Lodge och Lya" på Vemdalskalet under Allhelgonahelgen och där auktioneras också bilderna ut.

Alla intäkter från auktionen går, enligt vd Marcus Ståhl, oavkortat till den ideella organisationen"Protect Our Winters" (POW), en organisation som jobbar med information om klimatförändringar. Fokus för POW är att få företag, idrottsmän och andra som håller på med olika snösporter att minska sin påverkan på klimatet.

– POW gör ett bra jobb med att sprida information om klimatförändringarna och därför har vi valt att göra det här tillsammans med dem, säger Marcus Ståhl.

Hur arbetar ni själva, inom destinationen, för att minska klimatpåverkan från era medlemsföretag?

– Uppriktigt sagt har vi en lång väg att gå. Men vi jobbar med det på olika sätt. Bland annat hade vi en konferens i våras tillsammans med Länsförsäkringar där vi bjöd in våra medlemsföretag för att diskutera de här frågorna.

Marcus Ståhl lyfter också fram bolagets tågsatsning, där skidturister har möjlighet att välja tåget istället för bilen, för att ta sig till skidbackarna i destination Vemdalen. Överhuvudtaget ser han en ökad efterfrågan på en mer hållbar turism.

– Det kommer att bli en konkurrensfördel, om vi kan visa att vi stå för klimatsmarta och hållbara alternativ. Det handlar inte bara om miljö, utan om ett hållbart samhälle i stort, att vi har mer lokalproducerade produkter att erbjuda våra konsumenter, säger Marcus Ståhl.